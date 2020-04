EL BEBÉ DE BORIS

Isaac Bigio,

Analista Internacional

Cada vez que nace un bebé en la familia real británica, la prensa se centra en ello. Esta vez, es el Primer Ministro quien acaba de tener su primer vástago desde que hace 9 meses llegó al poder, pero ello no despierta el mismo interés o emoción.

Boris Johnson tuvo un varoncito el miércoles 29 de abril, lo cual implica que él fue concebido a pocos días de que él llegó a ser Primer Ministro, el 24 de julio pasado. Pese a que entonces él seguía casado con la madre de sus primeros 4 hijos, la abogada y Consejera de la Reina Marina Wheeler, Johnson se convirtió en la primera persona en irse a vivir a la residencia oficial del número 10 de Dowmning con una mujer distinta a su esposa y, además, de quedar ella en la “dulce espera”.

El día en que el nuevo Johnson nació, su padre debía comparecer en el parlamento, pero volvió a postergar su presencia en la Cámara de los Comunes debido a tal ocasión. Muchos de sus colegas, incluyendo los principales líderes opositores, le desearon lo mejor para él y para su nuevo descendiente.

A nuestro amigo Boris y a su nuevo hijo les deseamos salud. Todos saben de las grandes dificultades que tanto Johnson como su joven novia Carrie Symonds tuvieron debido a que ambos, al igual que más de 150,000 compatriotas suyos, han llegado a contraer el COVID-19.

DEBATE SOBRE LOS HIJOS

El “Telegraph”, que es el diario donde Johnson escribía antes de ser ministro y que le es tan incondicional, sostiene que ahora el Primer Ministro tiene 3 hijos y 3 hijas. Estos son Lara Lettice (26), Milo Arthur (24), Cassie Peaches (22), Theodore Apollo (20) y Stephanie (11). Los primeros 4 los ha tenido con su ex esposa Marina Wheeler, con la cual se ha divorciado en febrero, varios meses después de haber llegado al premierato y de haber decidido tener un nuevo bebé con su actual prometida.

La quinta hija de Boris él la tuvo en un affaire extramarital con la asesora de arte Helen Macintyre, quien, además, entonces estaba también desposada. Tras que Johnson quiso negar la paternidad ante los medios, se han dado numerosas conjeturas en sentido que él tuviese otro descendiente en otra relación fuera de su entonces matrimonio con Marina. Esta última, a su vez, salió embarazada cuando Johnson estaba aún casado con su primera esposa Allegra Mostyn-Owen.

Forbes, una de las principales revistas de negocios del mundo, sacó una nota con este título “Boris Johnson acaba de recibir a un hijo. Empero, cuántos hijos él tiene en total”.

El “Daily Mail” tiene un artículo llamado “¿Y ahora cuántos hijos tienes, Boris? El recién nacido es (oficialmente) el sexto hijo con ex esposa Marina e hija en un affaire en 2009 … pero las cortes mencionan la posibilidad de uno más.” Según este tabloide la corte de apelación conformada por 3 magistrados dijo “No es material de la conclusión de los jueces si es que medidas de contra concepción fueron tomadas. Lo que sí es material es que las infidelidades del padre han resultado en la concepción de niños en dos ocasiones”.

El Daily Mail recuerda algo que todos saben: que Boris Johnson fue despedido del gabinete en la sombra de la oposición conservadora porque en 2004 él mintió acerca de su relación extramarital con la periodista Petronella Wyatt, a quien supuestamente él hizo abortar en dos ocasiones.

A fin de sacarlo de la carrera electoral se le cuestionaba acerca del hecho de que cuando Johnson fue alcalde de Londres (2008-16), él tuvo al menos un hijo fuera de su matrimonio y utilizó fondos públicos para ayudar a otra mujer con la cual tenía otro affaire. Antes de los comicios generales del 12 de diciembre a él se le enrostraba que había tenido relaciones extramaritales con una decena de mujeres, y varias veces se le preguntó acerca de cuántos hijos él realmente tiene, a lo cual él siempre daba evasivas diciendo que él adora a todos ellos y que no quiere que sean parte de la vida pública. He tenido la oportunidad de conocer a algunos de sus vástagos en un evento público cuando aun solamente se le conocían de sus 4 hijos con su entonces esposa Marina.

Hoy, sin embargo, a Boris no se le ve en fotos ni eventos con sus hijos, salvo el bebé que acaba de presentar ante la prensa, y él trata de mantener en estricta reserva los datos de su vida familiar. Ni siquiera se ha querido revelar en qué lugar vino al mundo el nuevo bebito.

Johnson ha demostrado mucha habilidad en no dejarse meter en esa discusión acerca de sus relaciones amorosas o sobre sus hijos, pues sabe que eso es lo que quieren sus rivales. Su arma de defensa ha sido atacar a sus contrincantes en puntos que a todos interesan como el Brexit.

Mientras que David Cameron, el anterior líder conservador que tuvo hijos siendo Primer Ministro, aparecía siempre al lado de su esposa e hijos, Johnson elude aparecer con todos sus descendientes, salvo el último el cual aún ni siquiera gatea.

PROGENITORES

Janet Street-Porter titula así su columna en el Daily Mail “¿Si una mujer primera ministra tendría su sexto (o tal vez séptimo) hijo con un tercer padre, a pocos meses de haberse divorciado y en medio de una masiva crisis, estaríamos todos bajando las banderas?”

Por la dureza con la cual el Daily Mail ataca a Johnson o la ironía del Forbes uno podría pensar que ambos son medios de la oposición, cuando se trata de voceros conservadores.

Seguramente, si Johnson no hubiese sido el candidato del Partido Conservador no se le hubiese permitido llegar al poder con tales credenciales. Él, a su vez, ha demostrado ser un político muy astuto que ha logrado eludir esa temática para concentrarse en aparecer como el único que puede realizar el Brexit, motivo por el cual ganó muchos votos obreros en los bastiones laboristas del norte de Inglaterra.

La propia reina ha debido invitar a Johnson y a su novia a su palacio, algo que bien pudo aparecer inaudito una generación atrás. Recordemos que la única razón por la cual Elizabeth llegó a ser monarca es porque ella entró a la línea de sucesión tras que su tío Edward VIII fue obligado por el clero a abdicar a la corona porque se quiso desposar con una divorciada.

Cuando Elizabeth II se posesionó en el trono ella impidió que su hermana Margarita se desposase con otro divorciado. Ahora ella ha debido aceptar que su primogénito y heredero Carlos haya tenido una relación extramarital con una mujer casada, con la cual ha terminado desposando.

El nuevo bebé no nace en un buen momento. Primero porque sus dos padres se vienen recuperando del coronavirus, el cual infectó al vientre donde él estaba. Segundo, porque nace en la peor crisis humanitaria que ha tenido el Reino Unido en la postguerra, la cual ha de desembocar pronto en la mayor crisis económica de las últimas 9 décadas.

Cualquier padre se puede identificar con Johnson cuando él vaya a mostrar con orgullo a su nuevo bebé. Ojalá algún día el mandatario de todos los británicos aparezca en una foto junto a todos sus hijos, tal y cual siempre suele hacer la familia real.

Y, mientras tanto, el eje de la atención pública es evitar que el Reino Unido siga siendo la nación con más muertos en relación a su número de infectados por COVID-19. Tras un interludio de simpatía hacia el Primer Ministro por haber sido internado en cuidados intensivos y por haberse convertido nuevamente en padre, Mayo va a ser un mes candente donde la oposición querrá poner en la hoguera a Johnson por su manejo ante la pandemia.