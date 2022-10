El equipo alemán no perdona a los clubes del grupo C de la Champions League y avanza invicto en la fase de grupos. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

El Bayern de Múnich golea y avanza invicto en la fase de grupos de la Champions

Colaboradora

El Bayern de Múnich, el Napoli, el Marseille y el Inter de Milán, fueron los protagonistas en el primer día de la fecha 3 de la fase de Grupos de la Champions League. Los bávaros hicieron valer su localía ante el equipo checo con una goleada de 5×0, mientras que los italianos hicieron sufrir con el 1×6 a los neerlandeses. El Bayern de Múnich comandó con autoridad el "grupo de muerte" con tres victorias seguidas ante el Inter de Milán, en la segunda fecha contra el mejorado Barcelona y en la tercera se impuso 5×0 al Viktoria Plzen con doblete de Sané (7', 50'), un tanto de Gnabry sobre los 7', uno del ex jugador de los 'reds', Mané (21') y otro del germano, Choupo-Moting (59'). El Marsella se puso un paso adelante del Sporting CP en su localidad, consiguió el triunfo de 4×1 en la tercer jornada ante los portugueses con marcas del chileno Alexis Sánchez (13'), Harit 16', Balerdi 28' y Mbemba (84'), ante un bajo resultado de los portugueses con un solo gol de Francisco Trincão (1'). Por su parte, el Nápoles avanzó invicto en la localidad del Ajax, buscó los espacios para hacer daño en calidad de visitante con un marcador de 5×1, con un doblete de Raspadori (18', 47'), un gol de Di Lorenzo (33'), Zieliński 45' y un tanto del georgiano kvaratskhelia a los 63'. El Barcelona no supo cómo desacomodar las líneas defensivas del equipo italiano, y cayó ante el Inter de Milán por la mínima, en un encuentro que le daría a los españoles el segundo lugar del grupo por debajo de los alemanes. Calhanoglu abrió el marcador en el tiempo agregado para los italianos (45+2'), un gol que hizo sufrir al equipo de Xavi Hernández luego de que les fue anulado el empate que puso Pedri, tras revisión del VAR. El equipo inglés de Jürgen Klopp marcó una victoria con marcador corto de 2×0 ante los escoceses del Rangers, con goles de Alexander-Arnold (7') y un gol bajo la vía penal de Salah (53'); mismo resultado que el Porto igualó ante el Leverkusen en el estadio Dragão, con un tanto de Zaidu (69') y Galeno (87'). El Atlético Madrid desarrolló el tercer compromiso de la Liga de Campeones ante el Club Brugge, con quien sumó la segunda derrota luego de que los belgas se impusieron 2×0 a los del 'Cholo'Simeone, con un marcador que se abrió sobre la media hora del partido (36'), con un gol de Sowah, marca que Jutglá dobló sobre los 62'. El duelo entre el actual campeón de la Europa League, Frankfurt contra Tottenham, no dio oportunidad para que el equipo alemán tomara la ventaja ante los ingleses, en el estadio de 'las águilas'. Sobre los 90 minutos del encuentro, ambos equipos finalizaron sin goles. Este míercoles, el Real Madrid cerrará con uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos contra el Shakhtar Donetsk, a la 1:00 p.m. El Sevilla se verá contra el Dormunt y el Benfica con el cuadro parisino.

