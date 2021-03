El balance de poder ya no estará presente en el Estado

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Tras los comicios celebrados el 28 de febrero y tras el escrutinio preliminar, algunos diputados de la Asamblea Legislativa reaccionaron al respecto.

“Totalmente sorprendido, porque no se esperaba ese resultado, sí se habían dicho en algunas encuestas sobre la preferencia de Nuevas Ideas. Sin embargo, considero que 56 diputados es una cantidad excesiva”, expresó el candidato no partidario, Leonardo Bonilla.

El legislador añadió que se debe de preocupar del poder aplastante que puede tener una Asamblea Legislativa genuflexa a los intereses del Ejecutivo, tomando en cuenta también que sería esta nueva Asamblea que deberá elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Además, las elecciones de segundo grado, “pasarán por la voluntad de una sola fracción y se tiene, al menos hasta los resultados preliminares una mayoría aplastante, de modo que, en esta Asamblea, un solo partido elija a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al procurador de derechos humanos, a la Corte de Cuentas, al Fiscal General de la República”.

“Eso querrá decir que ya no solo tendremos al Ejecutivo y la Asamblea, sino que todas las instituciones del país van a responder a los intereses una sola persona que es el actual presidente de la República”, expuso Bonilla.

“Creo que se vienen días oscuros, se prevé un posible incremento al IVA hasta por el 15 % o si esto no sucede, puede que se genere nuevos impuestos, esto a raíz de todos los créditos que se han aprobado en esta legislatura para atender la pandemia y otros créditos para el desarrollo del país”, señaló Bonilla.

Si los datos preliminares se convierten en datos finales, el balance de poderes “se perdería”, enfatizó Bonilla. “Tendremos una oposición totalmente irrelevante, no habrá consulta ni debate en esta Asamblea. Y creo que los diputados de oposición más allá de un discurso, no tendrán nada más que hacer los señalamientos del con qué no están de acuerdo. La voluntad del partido en el Gobierno será la que predomine, dudo mucho, que en Nuevas Ideas haya diputados que se declaren independientes del criterio de su propio partido político”, razonó Bonilla.

Para el diputado Juan José Martel, de Cambio Democrático, este escenario electoral se leyó en las encuestas. “Yo revisé algunas encuestas y veía que estábamos dentro de los rangos, en los cuales, las encuestas señalaron cuál iba a ser el resultado de la elección”.

Martel indicó que a este tiempo, no deberían de a haber sorpresas, “lo que hay son sorprendidos”, es decir, aquellos que no entendieron lo que la realidad les estaba diciendo (las encuestas)”.

El diputado del CD recordó que esta última Asamblea Legislativa se dedicó a boicotear al Ejecutivo, y fue un “obstáculo”. “Lo que hizo el domingo, la población fue apartarle ese obstáculo al Ejecutivo. “El Gobierno tiene una enorme responsabilidad en democracia; entre más poder tengo, mayor es mi responsabilidad”, expuso.

Según Martel, el Gobierno tendrá la oportunidad de llevar adelante todos los proyectos que se habían detenido, pero también tiene la responsabilidad de hacerlo”.

Mientras que el diputado del PCN, Raúl Beltrhán Bonilla expresó que el proceso electoral se llevó de forma tranquila, ordenada y con deseos de votar de los salvadoreños.

También les recordó a aquellos que anticiparon un fraude, “yo quisiera que mostrarán si verdaderamente hubo fraude o no”. El pecenista agregó que no se debe seguir sembrando división o un odio exacerbado en materia política porque, este primero de marzo “amanecimos como lo que somos, salvadoreños”.

Sobre las expresiones de las encuestas, Bonilla agregó que se reafirmó las investigaciones de los encuestadores, y “es saludable verlo así, y como lo decíamos nosotros, la verdadera encuesta era el día de las elecciones y allí está el resultado, pegaron las casas encuestadoras, pero lo importante es que esto ya terminó”.

También del PCN, el diputado Reynaldo Cardoza, quien según datos preliminares habría quedado electo en Chalatenango, manifestó que ha llegado una “aplanadora” al país (refiriéndose a NI), ahora “es el momento en el que el Gobierno le demuestre al pueblo salvadoreño de todo lo que se ha ofertado”.

Cardoza sostuvo que las propuestas que se van presentar en los próximos meses, se deberán de discutir en las comisiones legislativas, porque las leyes que no se discuten “no sirven”.

La diputada, Yanci Urbina (FMLN) afirmó que los recursos del Estado contribuyeron para que Nuevas Ideas resultara con mayoría en la Asamblea Legislativa. “Hasta el último día previo a las elecciones, entidades de gobierno repartieron alimentos en los municipios, utilizando así fondos públicos con fines electorales”.

Urbina mencionó que el Gobierno Central usó su maquinaria, y la no entrega del FODES para así ahogar a las alcaldías y que no hicieran obras. La izquierdista agregó que existen características de una dictadura en El Salvador, “eso es lo que vamos a observar en los próximos meses”.

Además, David Reyes (ARENA) quien compitió por un curul por el Parlamento Centroamericano, señaló que Nuevas Ideas tendrá una oportunidad para hacer un planteamiento de modernización del órgano Legislativo y esto implicará analizar el funcionamiento que tiene hoy por hoy dicho órgano de Estado. Reyes sostuvo que el partido al cual representa debería de sentar cabeza y reestructurarse.

Según los datos del TSE, ARENA perdería 23 diputados, quedándose con 14, el FMLN perdería 19, para quedarse con 4, mientras que Nuevas Ideas sería la primera fuerza política de El Salvador con una mayoría calificada, 56 diputados electos.