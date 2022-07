“El ataque al periodismo crítico por el Estado es lo más grave de los últimos tres años”: APES

Gloria Silvia Orellana

@DiarioColatino

La reciente elección de la nueva junta directiva de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), no solo presenta nuevos desafíos a sus dirigentes, sino retos importantes en materia de protección al derecho de informar y el respeto a la integridad física de los y las periodistas, explicó Angélica Cárcamo, nueva presidenta de la gremial.

“Digamos que no me es indiferente el escenario actual de la prensa y la narrativa oficial que no solo tiene el presidente Nayib Bukele, de atacar al periodismo crítico, si no además el Estado salvadoreño. Y creo que es lo más grave en los últimos tres años en El Salvador”, expresó Cárcamo.

Angélica Cárcamo, que por tercera vez, asume la presidencia de la gremial, la primera en el períodos 2019-2020 y la segunda en el 2020-2021, señaló que los desafíos a un futuro inmediato son complejos por muchas circunstancias, por tanto, deben fortalecerse desde su interior.

“La APES, a través de su unidad de monitoreo ha venido registrando las vulneraciones anteriores generadas por pandillas, por abusos de la Fuerza Armada o la Policía Nacional Civil, pero ahora los principales agresores están el mismo presidente (Nayib Bukele), instituciones gubernamentales, los funcionarios, la Asamblea Legislativa, con medidas mordazas”, dijo.

Y agregó que “el órgano Judicial también ha amedrentado a periodistas para que no publiquen contenidos que son de interés público y en ese sentido, si es muy preocupantes el escenario -quizás adverso- porque hay que recordar también que se viene 2023, que será un período preelectoral y de cara a las presidenciales y legislativas del 2024”, sostuvo Cárcamo.

En cuanto al fortalecimiento institucional, Cárcamo afirmó que se requiere que la APES corra de inmediato en ese sentido y debe estar muy sólida para seguir generando como ha venido haciendo los procesos de seguridad a nivel nacional con los periodistas, además de los procesos de formación y continuar con protocolos de atención en caso que haya que movilizar a algún colega que se encuentre una situación de riesgo. “Deseo promover junto con el equipo, no solo de la Junta Directiva, sino también del Comité de Ética y la Relatoría de la Libertad de Expresión que son más mujeres en esta ocasión para aplicar medidas que promuevan más la protección de mujeres periodistas de forma integral”, agregó.

“Porque hay que aclarar que las vulneraciones a las mujeres periodistas tienen un enfoque diferenciado -así que- hay que trabajar mucho en ese sentido y me alegro que el equipo esté conformado por mujeres y no solo porque somos mujeres, sino porque son compañeras que han demostrado que tenemos las capacidades para liderar estos procesos”, manifestó Cárcamo.

Junto a Angélica Cárcamo, fueron electos: Mónica Rodríguez, Sindica; Tesorera Aracely Olaizola y el Secretario de Actas Jimmy Alvarado. Mientras los vocales: Sergio Arauz y Elizabeth Estrada, para la Relatoría de Libertad de Expresión Susana Peñate y en la Comisión de Ética Karen Moreno, Hugo Palacios y Nancy Orellana.

“Por otro lado, mantener una alianza con organismos internacionales como el Sistema de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hay que seguir llevando la voz afuera de lo que está pasando en este país, desgraciadamente, no veo nada a nivel interno que se abra al diálogo, no estamos cerrados pero es un trabajo que hay que hacer”, expresó la nueva presidenta de la APES.

El 31 de julio fue decretado por la Asamblea Legislativa, como Día del Periodista, en correspondencia con la primera edición del primer periódico salvadoreño, 31 de julio de 1824, llamado “Semanario Político Mercantil de San Salvador”.