EL ARTE ES OTRA FORMA DE EXPRESARME, ES ABRIRLE UNA VENTANA AL MUNDO SOBRE MÍ

Entrevista a Vanessa García (cantante salvadoreña)

Por Wilfredo Arriola

Suenan las primeras notas de la canción Not a Love Story y el sentido de atención sentimental inunda al atmosfera. Vanessa García con su nuevo sencillo irrumpe la escena, su voz como una fina melodía traduce el sentir, hace que vivamos sus versos, no es una historia de amor, pero nos ha pasado en más de una ocasión cuando hemos detenido el pensamiento para volver aquella parte de la vida que nos tocó. Vanessa es una artista polifacética que mezcla diferentes aristas del arte, desde la danza, el canto y el baile. Su historia esta llena de datos que llenan su rompecabeza vivencial. Nos cuenta en esta intima entrevista como ha sido su proceso, sus influencias, los modelos que ha seguido para convertirse en lo que ahora es, el ensamble que la compone. A la cita llegó, con agenda de rockstar y un cansancio por la faena del día, pero nunca es tarde para hablar de lo que uno ama, la música, el arte, su arte que nos expuso en esta conversación y nos contó aquellas cosas que se ha venido guardando, pero es el momento de contarlo, porque hay verdades que merecen ser contadas, la de Vanessa García, por ejemplo, y esto respondió:

1- ¿Quién ha influido de manera determinante en tu carrera artística?

Es muy fácil decírtelo, es la persona que me introdujo a todo el mundo de la música inicialmente: mi papá, yo lo recuerdo desde que era una niña. Mi papá (Julio García) siempre ha sido musico, él es guitarrista en principio, pero también es cantante. Lo recuerdo desde mi niñez. Mi papá es aficionado al rock, metalero por completo. Mis referencias desde temprana edad han sido Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Metallica, etc. Desde ese tiempo he cantado sus canciones. Inicialmente fue mi papá, y ha sido él quien me ha impulsado para sacar una canción. Me ha motivado, “canta conmigo, en la empresa donde trabajo” … Todo inicio con él, metiéndome esa semilla del arte en mí. Luego, fuera de la familia, mi maestro de música del colegio, Rafael Góchez. Rafael descubrió en mí y me convocó para ser vocalista en una banda escolar. En esa banda empecé a desenvolverme más como artista, dando recitales, incluso en ese tiempo comencé a explorar más la composición. En primer lugar, mi padre, luego Rafael Góchez y en este momento el ámbito en el que me muevo. Conforme pasa el tiempo y uno entra a la escena nacional uno conoce a otros artistas, a otros músicos, entre nosotros mismos nos impulsamos. Todavía tengo contacto con mi maestro de música, él está pendiente, cuando saqué el proyecto me ha seguido la pista, desde el lanzamiento. En este momento la influencia es más fuerte cuando uno ya está en el ámbito de la escena musical, se vuelve bastante familiar entre los músicos, cantantes y compositores. Sabemos lo difícil que se torna moverse dentro del área, nos respaldamos entre nosotros. Mis amigos están apoyándome de forma contundente, amigos artistas y mi hermana, ella igualmente es cantante, compone también, lastimosamente todavía está muy pequeña y sus trabajos aun no han podido ver la luz, ella ha estado conmigo también.

2- ¿En alguno de esos momentos descubriste que querías seguir descubriendo esa vocación de artista?

Sí, hubo un momento ya con el paso de los años. Fue allá por los doce o trece años, cuando comencé la banda escolar, hubo una presentación en el Palacio Tecleño. Fue mi debut con la banda y luego de tantas horas de ejercicio, después de aprenderme todas las canciones, de ensayar con todos los músicos y todo el proceso que me llevó a dar el recital. Horas de practica que se traducen a una hora en el escenario, me dije: Me gusta esto, me fascina. En ese momento reparé: yo me quiero seguir dedicando al arte, a la música. En el colegio siempre había cantado en el coro y este lugar también nos abría bastante el espacio con recitales, Festivales Musicales, recuerdo se llamaba. Entonces uno podía cantar una canción, subirte al escenario y presentarla al público. Esa fue una ventaja para mí, en ese momento, lo recuerdo bien, fue un 10 de diciembre. Ahí lo dije: esta es mi vida de artista

3- Vanessa, trabajas varias aristas del arte, cómo: baile, actuación y el canto ¿Con cuál de esas tres te quedarías? ¿Hay alguna en especial?

Es una pregunta bastante difícil y de hecho me quedo con un arte que engloba a las tres. Me he movido mucho, principalmente en el canto, pero no se me es ajeno la actuación ni la danza, de hecho, hubo un momento en que yo dejé de dedicarme a la música y me dedicaba completamente a bailar, era ballestita. Pero en el año 2008 me gané una beca para estudiar en la Opera de El Salvador, entonces la Opera no solo ofrecía su rama, sino también otros cursos. En ese momento estaba el maestro Josué Martínez Lara, un maestro salvadoreño radicado en Canadá que había vuelto al país y ha retomó su proyecto y él empezó a impulsar el teatro musical en la Opera de El Salvador. En ese momento descubrí mi segundo amor: El Teatro Musical, este engloba muchas artes, principalmente el canto, que es la base, pero abarca el canto, la actuación y el baile. Es un performance, un espectáculo que potencia estas tres aristas del arte. Todo esto en el año 2018. Canto desde que tengo cinco o seis años, la parte del canto lo había cubierto, pero hasta ese momento fue que logré fusionar en una sola rama o tipo de arte esa versión de Vanessa: bailarina, actriz y cantante.

4- ¿Consideras que toda manifestación artística debe ser holística?

No considero que sea de esa forma. Para mí el arte puede manifestarse de distintas maneras. Es una preferencia personal de cada artista, como decide presentar su manera creativa. Por ejemplo: sé que hay artistas que no incluyen dentro de su arte el baile o no actúan, pero su interpretación (suponiendo es cantante) su entonación es fantástica, o actores que no necesariamente cantan, no es indispensable tener una sola expresión. Sin embargo, cuando uno se adentra mucho al arte, uno nota que hay ciertos elementos de ciertas aristas, incluso de la academia, de materias básicas como Literatura, Matemáticas, solo por citar una idea, que son necesarias para la formulación de un proyecto. Cuando uno es actor y se estudia a un personaje y se necesita saber la historia de dicho personaje, saber el contexto en donde se desarrolla la obra etc., se ocupan diferentes herramientas, que quizás no es el fuerte del artista. Pero se trata de hacer un ensamble que fusione todo, por ejemplo, uno no puede actuar y no proyectar su voz, y eso de proyectar la voz, va bastante ligado a técnicas de canto y uno no puede cantar sin interpretar, uno necesita técnicas de interpretación musical para poder cantar. Dicho de esa manera, siento que al final, a pesar de que una persona se dedique a un solo tipo de arte, su expresión artística debe de ser integra. No se puede decir: ¡Ah yo solo seré cantante, yo solo seré escritor, yo solo seré bailarín! No se debe de dejar de lado las demás vertientes. Por ejemplo, un bailarín que tenga complicaciones en interpretar le faltaría bastante para pode considerarse un artista profesional, esto desde mi punto de vista. Uno puede dedicarse a una sola rama, pero no es necesario ser profesional en todo, a pesar de, siempre hay un elemento de diferentes artes que se van a traducir a lo que uno se dedica, ya sea canto, baile, actuación que en mi caso ha sido la materia de mi exploración.

5- En el área de composición te viste inmiscuida desde temprana edad también ¿Cómo ha ido evolucionando esa parte artística en ti?

Me acuerdo desde temprana edad, tenia una amiga que decíamos que seriamos artistas y fue en ese momento en que empecé a componer. Fue una enumeración de cosas cotidianas, triviales en relación con mi niñez de aquel entonces. Recuerdo que lo tomé más en serio en clases de Lenguaje y Literatura. Tuve un maestro que nos comenzó a enseñar figuras literarias y la composición de décimas, quintas y toda esa clasificación para redactar un texto literario. Me acuerdo, que tomé el trabajo de realizar lo que me pedía, decimas, y ese fue un capricho: empecé a hacer decimas y hacer evidente la forma de rimar y fue ahí cuando empecé a explorar la composición de una parte técnica. A pesar de ser un requerimiento escolar, con el tiempo me quedó esa espinita, y me preguntaba ¿y si hago esto aquí? ¿y si hago esto allá? … Entonces la academia me ayudó para enseñarme el abanico de posibilidades para poder realizar un texto. Esto fue hace muchos años, en donde me centré en lo que la educación me enseñó, pero en la práctica sí tomaba algunos elementos de la métrica que independientemente cualquier canción que se quiere hacer. Sí es necesario un protocolo de orden que la academia lo enseña que no todos los saben, pero si al final todos los artistas, cantautores, terminan siguiendo esas reglas básicas de métrica y estructuración de versos. Ya en la práctica, mi último material no está tan basado en eso, es algo más libre y llevan consigo, elementos que algún día aprendí. He tenido la libertad de componer con naturalidad y luego arreglar. Ahora, ¡perfecto!, tengo esta letra y veremos que me dice la música de como debe de ir este verso, y como pudiera surgir después…

6- ¿Tienes alguna influencia artística en lo que haces? Puede ser un artista, escritor, bailarín, un modelo para seguir.

Creo que tengo varios. Lo podemos dividir en lo personal y lo más cercano, más intimo a mí. Si, definitivamente debo volver a mi padre Julio García, por que he seguido su línea, somos artistas, nos gusta mucho la música, pero también tenemos otra carrera con otras opciones y hemos sabido llevar tanto nuestra carrera artística como nuestra carrera profesional al mismo tiempo. Entonces a nivel personal y familiar mi referente es mi padre. Luego en la música nacional admiro mucho a Las Musas, Carol Hills, Nadine Masri, Paty Menéndez. Son artistas que han hecho camino a los demás exponentes y nos han demostrado a los nuevos que si se puede. Que podemos tener una carrera artística acá en El Salvador, claro es difícil, cuesta bastante tiempo, es desgastante. A pesar de eso, siempre hay personas dispuestas a ayudar, personas que nos abren las puertas, y que si se trabaja constantemente podemos lograr nuestros objetivos. Es el caso como lo mencionaba antes: Las Musas, Carol Hills, Paty Menéndez, que tienen ya años de estar en la escena musical. Quizás agregar a Natalia Cantalejo, Cartas a Felice, Gabriela Triste, que son artistas que han nacido últimamente, que están teniendo éxito con sus proyectos. Ellas/os son mis referentes a nivel nacional y ya a nivel más grande mi referente es Taylor Swift, es una gran influencia en la música, toda su carrera, sus logros, sus inicios, su evolución musicalmente.

7- ¿Cómo defines a un corazón roto? ¿Eso lo puede curar el arte?

Es una pregunta difícil. Mi forma de ver un corazón roto es ese vacío. Si he sentido físicamente ese dolor, esa punzada. Si lo he sentido, peor más allá de lo físico es ese vacío que te puede dejar una persona, de todo lo que tenías, de esos recuerdos, de esas memorias, de los planes que un día están y al siguiente día, ya no hay nada. Te pasa algo, y era la primera persona y ya no está, solo hay ausencia. Un corazón roto se traduce en esa ausencia… y sí, el arte ayuda, pero realmente no necesariamente te va a curar un corazón roto. Es una forma de transmitir todos los sentimientos y todo lo que pasa por la cabeza de uno cuando tiene el corazón de esa manera. Al final, es terapéutico. El arte acompaña, un acompañamiento por ese proceso de duelo, ese proceso de acostumbrarse a realizar nuevas rutinas, pero no cura, si acompaña, pero no cura. En lo personal, no. Hay otros que dicen que sí, pero en lo mío no. Ya llevo muchas canciones y todavía pienso que no. (sonríe…)

8- ¿Cómo nace Not a Love Story?

Es una historia bastante divertida porque no estaba planificada. A principios de este año el gobierno de El Salvador brindó un subsidio para artistas por medio de Bandesal, a partir de ese subsidio, se alinearon los astros y me dije: ¡No, este año comienzo a trabajar lo mío! Se habló de un EP, de todo el material que ya se tenia y comenzamos a trabajar con el equipo. De repente por mayo, pasaron unas cosas por ahí… Un día solo me senté, agarré mi guitarra y salió Not a Love Story, ya tenia la letra y tomé la guitarra, la mandé al equipo y su resultado fue… ¡No, tenemos que sacar esta canción! ¡Tiene que salir! ¡No importa si no va en el LP, si no la hemos contemplado! ¡Tenemos que sacarla, tiene que ver la luz! Y fue así como nos pusimos en contacto con Ricardo Clement que es el productor, arreglista y quién hizo la mezcla de la canción y así fue como se la presentamos e inmediatamente dijo sí, hagámoslo, trabajémosla. Así nació la canción, no fue nada planificado. El equipo sentenció que era muy buena para no sacarla. Luego coincidimos que por estrategia deberíamos sacar un single antes del LP para darle expectativa a lo demás del material y tenía que salir. Un día agarré mi guitarra, un cuaderno, la escribí y al equipo le gustó y su reacción fue: saquémosla, hay que hacer algo al respecto.

9- ¿Cómo te visualizas a futuro en tu vida artística?

Esta vez que he empezado, básicamente seguir escribiendo, seguir con mi proyecto musical. Ahora es un single modesto, pero luego viene un EP, algo más trabajado, con más canciones. Quisiera llegar a un álbum. El material lo tengo, pero es de ver cómo van surgiendo las cosas entre lo que se de y el financiamiento. Si espero tener suficiente tiempo y presupuesto para poder seguir sacando más material. Que no se quede con esto que hemos hecho, que, de acá a cinco años, ya pueda haber lanzado un álbum.

10- ¿Para qué sirve el arte Vanessa?

El arte es otra forma de expresarme y principalmente cuando uno es compositor, tanto de letras como de melodías. Es una forma de mostrarle al mundo, abrirle una ventana al mundo sobre mí. Sobre lo que me esta pasado, como veo las cosas, mis situaciones diferentes de la vida, que pueden ser compartidas. Es una forma de expresar mis sentimientos, expresar mis puntos de vista y lo bello es que no solo se puede hacer con la letra, sino que también la música le da ese matiz, ya que la letra puede ser algo diferente y la música tiene que ver con el contexto, de qué manera quiero que suene este mensaje. Canciones que la letra es muy triste, muy sentimental, pero la música te da un giro diferente, más atractivo, entonces ahí reside el contraste. El arte es mi manera de expresarme, de poner cierta esencia de mí en algo tangible y que pueda compartir con las demás personas.

11- Vanessa García, si tuvieras que definir en unas líneas Noy Love Story, ¿cuáles serían?

Hay una parte, que considero es una de las que me marcan, me conmueve y me trae nostalgia, y dice: “No he vuelto a usar aquel vestido que te gustaba/ ¿recuerdas cuando me dijiste que el rojo hacia verme bien?” Me quedo con esas líneas.

Unas últimas palabras

Añado de manera muy sincera mi total gratitud a mi equipo de trabajo que ha estado detrás de todo esto. Ya que al final, la parte creativa ha sido mía, pero todo esto no hubiese sido posible sin el equipo de trabajo que tengo. Agradezco a todos los que han sido parte que son muchos, pero principalmente José Manuel Vela, Ricardo Clement, Roberto Molina, a la banda que me acompaña en directo, de hecho, ya he presentado en vivo esta canción con Side Effects que por el momento se presentan en Republik, está es la banda predilecta para este proyecto y futuros proyectos como Vanessa García. Agradezco a todo el equipo, por su compromiso. Le dije a Vela, cuando inicié este proyecto, que han sido 10 años de camino, de aprender mucho, de escuela de arte, que llegan a un momento de culminación para un nuevo reto y que todo esto está viendo la luz y se esta traduciendo a un sencillo. Esto es tan determinante en mi vida como artista y en mi vida personal, he querido que sea muy íntimo, estar en familia, personas que me tienen cariño y que también le tiene amor al proyecto, ellos están comprometidos. Hay una conexión entre nosotros. Hay una sintonía de camaradería entre todos los involucrados, todos artistas, llevando a cabo este proyecto de mi vida.