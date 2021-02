“El agua es tema político, es de nación”: arzobispo Escobar Alas

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

La Alianza contra la Privatización del Agua y las iglesias históricas cerraron filas para exigir la ratificación de las reformas constitucionales de los derechos humanos al agua y la alimentación, con una campaña que inició este 15 de febrero, que incluye un accionar ciudadano en el marco de una campaña electoral que ha carecido de propuestas claras y concretas de todos los partidos políticos.

“Es un escándalo que en pleno Siglo XXI, la Constitución de la República no reconozca el derecho del agua y la alimentación; sería un insulto, una ofensa al pueblo salvadoreño. El agua y la alimentación son temas de interés nacional, no se le puede hacer esto a un pueblo noble, a un pueblo que sufre y es pobre”, dijo el arzobispo José Luis Escobar Alas.

El agua siempre ha sido un tema medular para las organizaciones sociales y ambientalistas como la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) que señala que en el territorio nacional, 360 ríos se conectan para formar 10 regiones hidrográficas, más 4 grandes lagos, que son bienes naturales, con que se cuentan. No obstante, el río Lempa, que es la cuenca más grande del país, con 422 kilómetros, extendidos en 10,255 km2, y que representa el 61 % de los recursos hídricos de país, se encuentran en una crisis por su disponibilidad, que se agrava en el escenario del impacto del Cambio Climático.

Mientras, al tema de la “alimentación adecuada”, fuentes de ONU, en la Cumbre Mundial, en 1996, definieron que la seguridad alimentaria es aquella que se da cuando todas las personas pueden en todo momento contar con acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para llevar una vida activa y sana”. Así también, que prevén que la población mundial pase de los 6.900 a 8.300 millones en el año 2030, en donde la demanda de alimentos se incrementará en un 50 %, y el reto no será producir un 70 % más de alimentos, sino garantizar que ese porcentaje esté disponibles en los platos de la población mundial.

En este contexto, las organizaciones sociales e iglesias históricas lanzaron la “Campaña por el Derecho Humano al Agua y la Alimentación”, con el objetivo de sensibilizar e incidir en la Asamblea Legislativa, y marcar un cambio en la forma de hacer política en el país. Al señalar, que en tres ocasiones las organizaciones han logrado la aprobación y reconocimiento de ambos derechos, pero después no han sido ratificadas, por las siguientes legislaturas (2012-2015/2015-2018/20178-2021).

“Están comprometidos con el pueblo, no lo pueden hacer de otra manera, sino los discursos no tendrán sentido; sabemos de esos comportamientos y los hemos observado, pero ahora es distinto gracias a Dios y ustedes los comunicadores. Es el momento de demostrar que si están a favor del pueblo, porque la ONU, lo reconoció hace tiempo y ha pedido a sus países firmantes reconocerlo en sus constituciones. Nosotros somos de los pocos países que no hemos querido cumplir con el pueblo ¿Qué está pagando este pueblo?, si se le trata así”, afirmó el prelado católico.

Asimismo, Amalia López, de la Alianza contra la Privatización del Agua, cuestionó ¿por qué esta deuda pendiente de los legisladores? Al comentar que los mismos diputados y diputadas que votan por la reforma constitucional, es la que rehuye su ratificación.

“Es evidente que en estos intentos por la reforma constitucional, tiene interés económico y sus financistas que pagan sus campañas electorales; esto no es un secreto, solo estamos haciendo un llamado a diputados y diputadas, para que prime el derecho de la ciudadanía para dar los votos y su ratificación. Es por esto, que en cada campaña electoral sale este tema, porque les sirve por el voto de la ciudadanía. Ahora, lo estamos solicitando que se ratifiquen estos derechos, dejen de hacer esa política y que los nuevos diputados y los reelectos cumplan su compromiso”, sostuvo.

Asimismo, la Alianza contra la Privatización del Agua y las Iglesias Históricas invitaron a todos los secretarios generales y presidentes de los distintos partidos políticos, a que asistan a la firma de un compromiso público por las ratificaciones de ambas reformas, el próximo viernes 19 de febrero en la Cripta de Catedral Metropolitana.

“Este no es un tema de religión o político, sino que un tema de nación. Pido perdón por lo que diré, pero es una pena, una vergüenza ante el mundo, pidiendo en nombre del pueblo que ratifiquen estos derechos. Que hace tiempo tuvieron que haberlos ratificados. Si esta vez, nos burlan, pues vamos a seguir en la lucha, eso no va a terminar y solo las ratificaciones constitucionales, porque después vienen las leyes, que ponga en marcha la política de gobierno para favorecer al pueblo del agua y una alimentación adecuada”, afirmó.

Antonio Baños -director de Cáritas- indicó que la decisión de las organizaciones participantes de la “Campaña por el Derecho Humanos al Agua y la Alimentación”, que reúne un centenar de organizaciones ambientalistas y sociales, así como, las Iglesias Históricas, se encuentran convencidos que “no es justo” que la una nueva legislatura, que será la responsable de ratificar las reformas constitucionales que se encuentran demandando sean de nuevo eludidas.

“El agua y la alimentación son derechos fundamentales para la vida y son condición indispensable para el goce de otros derechos. Hacemos un llamado todos los institutos políticos, candidatas y candidatos a diputaciones que se comprometan públicamente a que de llegar a ser electos darán sus votos para la ratificaciones de las reformas constitucionales del agua y la alimentación adecuada, e invitamos a la población en general a que exijan a sus candidatos de su preferencia en cada departamento del país, a comprometerse con esta ratificaciones”, puntualizó Baños.