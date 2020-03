El agua es elemento estratégico ante la pandemia del COVID-19

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

El Día Mundial del Agua que se conmemora cada 22 de marzo, fue acallada en el peor escenario con la irrupción del nuevo coronavirus (COVID-19), que ha registrado alrededor de 247,000 casos de la enfermedad y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró “pandemia” el pasado 11 de marzo, por las características de su rápida y simultánea proliferación a escala mundial.

En ese contexto, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), en su pronunciamiento público exhortó al Gobierno de El Salvador la creación de un plan orientado al abastecimiento efectivo del agua potable de la población, para hacer frente a la pandemia provocada por el COVID 19, a manera de aminorar los riesgos a la salud.

FESPAD señaló que una de las principales medidas que distintos expertos recomiendan para prevenir la pandemia es el adecuado lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente, que forma parte importante de las medidas de contención individual.

“El Salvador se ha caracterizado históricamente por no brindar agua suficiente y de calidad a la población en general, priorizando actividades económicas por sobre el consumo humano y labores del hogar. La situación del agua es grave, se nos vino encima la pandemia pocos días después de una crisis sanitaria del agua del Gran San Salvador y que el mismo presidente de ANDA afirmó en su interpelación que, por las condiciones de la planta de tratamiento de Las Pavas, no es recomendable tomar de esa agua, cuando es agua que beben miles de personas que no tienen acceso al agua embotellada”, acotaron.

Asimismo, lamentaron que pese al primordial interés de preservar el agua para la población en el país, la administración de Gobierno decidiera reducir los presupuestos para la ANDA, así como al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cartera ministerial

encargada de proteger los ecosistemas de recarga hídrica.

“El Estado de El Salvador ha impulsado medidas extremas, como el establecimiento de un régimen de excepción que limita derechos fundamentales; no obstante, no ha promovido acciones estructurales

orientadas a dotar de agua suficiente y de calidad a la población, como mecanismo preventivo de dicha enfermedad.