El 99.5 % de la población considera el agua como derecho humano: IUDOP

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“La realidad del agua es la que ha generado un tremendo acuerdo, ha generado un consenso en la población salvadoreña, que no había generado ninguna otra temática en nuestro país”, afirmó Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), en la presentación de los resultados de la encuesta “La población salvadoreña opina sobre el derecho humano al agua”.

Las cifras son concluyentes: el 99.5 % afirmó que el agua es un derecho humano y, en su razonamiento, el 60 % de los encuestados señaló que el agua es de todos y le pertenece a todos; un 34 % opinó que porque el agua es necesaria para la vida y un 6 % consideró que porque el Estado tiene la obligación a garantizarla.

La investigación realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) en una muestra nacional de 1,506 personas de 18 años de edad en adelante, tuvo como objetivo conocer sobre los principales temas relacionados al derecho humano al agua en el país, con una muestra equitativa del 50 % población femenina y 50 % masculina.

Sobre los hallazgos significativos de la encuesta del IUDOP, dan cuenta que 9 de cada 10 salvadoreños piensa que en El Salvador existe una crisis de agua, y en similar porcentaje expresan “preocupación” porque dentro de poco tiempo ya no exista suficiente agua para toda la población en el país.

El rector Andreu Oliva en la interpretación de los hallazgos, señaló que las respuestas de la población son claras, con respecto a la realidad del agua en el país y, pese a que un 92 % expresó que tiene acceso al agua por cañería, cantarera o chorro público, este acceso al agua adolecía en calidad: 40 % no la considera apta para el consumo humano; sobre la frecuencia, 45 % ha dicho que no recibe el agua a diario y, en lo relacionado al precio del servicio, 31 % ha dicho que el costo no es justo.

“En la mayoría de las preguntas, la población ha manifestado estar de acuerdo y muy de acuerdo, arriba del 90 %; y el agua es reconocida como un derecho humano por la población en un 99.5 %, y también una proporción semejante opinó que debe incluirse este derecho humano en la Constitución (de la República); igualmente, el legislar para garantizar el acceso al agua, que debe contar con aspectos como la calidad y la frecuencia”, señaló Oliva.

Sobre la pregunta a la población si considera que existe una “crisis del agua” en el país, el rector de la UCA señaló que el 90.6 % está de acuerdo y un 82.5 % agregó que el principal afectado con esta problemática es toda la población; en especial, la más pobre.

“Ha ido creciendo la conciencia de la responsabilidad que tenemos frente a la crisis del agua y casi la mitad de la población considera que todos somos responsables (48.4 %) de la crisis del agua y otros consideran que son los gobiernos los responsables (21.3 %); algunos creen que es responsabilidad de las grandes empresas (8.5 %) y, en menor medida, ANDA (3.8 %) -la encuesta se hizo antes de la interpelación al presidente de ANDA Frederick Benítez-; pero la gente se encuentra muy preocupada por la posibilidad de que en el país haya escasez de agua (93.8 %), por eso casi unánimemente manifiestan que debe legislarse sobre el agua y con prioridad en el consumo humano”, explicó.

Otra de las preguntas de relevancia, consideró el rector Oliva, es la opinión de “muy o algo urgente” que en El Salvador se apruebe una Ley Nacional del Agua, con un 96.5 %, estableciendo la calidad del suministro del servicio que deben recibir como ciudadanía. Un 98.5 % recalcó que está “de acuerdo o muy de acuerdo” con que el Estado salvadoreño garantice el acceso al agua potable a toda la población.

“Hemos visto cómo en la población ha ido creciendo en la opinión de que el ente regulador del agua debe ser un ente público que le corresponde al Estado, que deberá garantizar el derecho humano al agua y que es este el que debe garantizar el acceso igualitario. Este consenso que ha generado el agua entre la población salvadoreña creo que debe ser señalado como una mayor preocupación de la población sobre este tema; porque, cada vez, se va viviendo más cercanamente el efecto que tiene la crisis de agua en nuestro país”, sostuvo.

El cambio en la percepción colectiva ha sido tal que, incluso, ha tocado la administración del actual presidente, Nayib Bukele, quien obtuvo una calificación de 7.38 en su desempeño para resolver el problema del agua (cuando por lo general obtiene calificaciones más altas); la demanda se mantiene en que “deberá garantizar el agua potable a todos los salvadoreños”.

“A pesar de que el presidente Nayib Bukele, quien en otros aspectos y cuando hablamos de su gestión frente a su Gobierno tiene un apoyo popular importante y se le otorga una buena nota, cuando le preguntamos sobre la temática del agua la nota que recibe es relativamente menor. Y se ve que, al concretar sobre un aspecto como es el agua, no es tan positiva, aunque es buena la valoración que se hace del actuar del Gobierno.

Y la población pide mayoritariamente a los diputados, y en forma casi unánime, que se apruebe la Ley General de Aguas, donde deberá garantizarse su acceso, su calidad y su control para que no haya derroches y haya sanciones a las empresas que dañan el medio ambiente”, puntualizó.