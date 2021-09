El 65.2% de la población no está interesada en descargar billetera Chivo

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), reveló que 67.9% de los encuestados conocen la aprobación de la Ley Bitcoin e indicaron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta decisión.El l 65.2% señaló no estar interesados en descargar la billetera electrónica Chivo.

El rector de la UCA, Andreu Oliva, explicó que la población está consciente es una medida tomada de espaldas del pueblo y no beneficia a todos, sólo el 5.8% de los consultados consideró que la medida beneficiaría a la población, la mayoría tiene temores como que el bitcoin tendrá un impacto negativo en la economía nacional, el 54.6% dicen que aumentarán los precios de la canasta básica.

«Resalta en la opinión pública la desinformación. Más de un tercio de la población no sabe que ya está aprobada la Ley Bitcoin y no conocen con exactitud lo que es un bitcoin y tiene ideas equivocadas sobre este criptoactivo. El 43.4% considera que es un dinero o moneda, solo el 11% expresó algo que corresponde a la realidad y 43.5% afirma no saber cómo se adquiere el bitcoin», enfatizó el rector de la UCA.