El 30 DE JULIO DE 1975, EJEMPLO DE UNIDAD Y SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL

Una verdadera conversión cristiana hoy tiene que descubrir los mecanismos sociales que hace que del obrero o del campesino personas marginadas. ¿Por qué sólo hay ingreso para el pobre campesino en la temporada del café y del algodón y de la caña? ¿Por qué esta sociedad necesita tener campesinos sin trabajos, obreros mal pagados, gente sin salario justo? Estos mecanismos se deben descubrir, no como quien estudia sociología o economía, sino como cristianos, para no ser cómplices de esa maquinaria que está haciendo cada vez más gente pobre, marginados, indigentes. (Fundación Monseñor Romero. Homilía, 1979)

Los acontecimientos y acaecimientos del miércoles 30 de julio de 1975, dejan muchas preguntas ¿Cuántos fueron los asesinados?, ¿Cuántos son y donde estas los desaparecidos y las desaparecidas?. Solo queda para la historia, la memoria de cuarenta y siete años de la masacre y algunas de las consignas de sus exigencias de su lucha honrada. ¡30 DE JULIO NUNCA MAS¡, ¡PROHIBIDO OLVIDAR¡ y ¡PRESUPUESTO JUSTO¡.

El 30 de julio se puede considerar como el día en que se profundizan las contradicciones en el seno del pueblo salvadoreño los hechos del 30 de julio marcaron esa difícil y profunda situación. En la cual se movilizaron miles de estudiantes de secundaria y universitarios en la que el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, tomaron medidas premeditadas atacando la pacifica marcha a la altura del puente a dos niveles en las a cercanías del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en San Salvador, por la cual la 25. Av. Norte, se le ha denominado: final Av. Héroes y Mártires del 30 de Julio, de San Salvador.

Según el estudio presentado por Rufino Antonio Quezada y Hugo Roger Martínez, plantean los siguientes datos del acontecimiento del 30 de julio de 1975. […] los resultados de esta acción represiva fueron muy lamentables y dejaron un gran número de capturados y asesinados; entre las víctimas mortales se tienen: Carlos Fonseca, Balmore Cortez Vásquez, María E. Miranda, José Domingo Aldana, Carlos Humberto Hernández, Roberto Antonio

Miranda, Napoleón Orlando Calderón Grande, Sergio Antonio Cabrera, Reynaldo Hasbún y Eber Gómez Mendoza. (Quezada, Rufino A. y Martínez, Hugo R. 2008: 53). Las víctimas fueron mucho más, las cifras exactas aún se desconocen. El Gobierno militar de ese entonces dejo como resultado esta brutal represión y masacre estudiantil en su actuar dictatorial dejando como resultado el asesinato y un crimen de lesa humanidad imprescriptible.

De igual manera plantean Quezada y Martínez, que

A raíz de los sucesos del 30 de julio, los estudiantes deciden tomarse la iglesia catedral Metropolitana como una forma de repudio para la dictadura que rechazaba la responsabilidad de los hechos. A partir de ese momento, las iglesias son convertidas, por las organizaciones populares, en un centro de denuncia contra la injusticia y la represión. La toma de la iglesia catedral por los estudiantes es acompañada por una amplia solidaridad de diferentes organizaciones populares, en un centro de denuncia contra la injusticia y la represión. […]. (Quezada, Rufino A. y Martínez, Hugo R. 2008: 55).

Esto conllevo a la armonización de sujetos sociales transformadores y luchadores populares que sostuvieron numerosas discusiones sobre la situación nacional, planteándose que era muy difícil que un solo sector social pudiera enfrentar solo a la dictadura militar, que la represión debería enfrentarse de una forma organizada y que correspondiera en tener una organización fuerte solidad que respondiera a los intereses de todos los sectores sociales y populares del pueblo salvadoreño.

Ya que el 30 de julio marca un punto muy clave para la radicalización de muchos estudiantes de bachillerato y universitarios de la época, y que de hecho no se puede ver aislado al contexto nacional e internacional, en el cual, la masacre se sitúa en medio de un periodo de un autoritarismo militar y que la Universidad de El Salvador, comienza a sentirse como opositora a esa dictadura, ya que tenía una práctica este gobierno de dar ataques constantes contra la Universidad de El Salvador, como la realización brutal de agresión cerrando e interviniendo militarmente la Universidad el 26 de junio de 1980, antes habían ocurrido dos intervenciones militares la de 1960, 1972. Lo cual la afectaron en su desarrollo académico, científico y cultural.

Opinión Estudiantil nos plantea que la marcha era en protesta por la intervención, tres días antes, el Centro Universitario de Occidente (CUO) en Santa Ana, por la valentía de realizar

un desfile bufo durante las fiestas patronales de la mencionada ciudad, era evidente que la autonomía universitaria estaba siendo violentada, para la fecha fungía la dictadura militar del Cnel. Arturo Armando Molina y el Ministro de Defensa era el Cnel. Carlos Humberto Romero. (Opinión Estudiantil, 2000: 8). Convertido en futuro presidente como premio de esta masacre, es decir, la planificación de la marcha para el 30 de julio de 1975, fue por la represión que ocurrió en Santa Ana, contra los estudiantes, quienes organizaban un desfile bufo en el marco de las fiestas patronales de esa ciudad, ya que ellos decidieron salir a marchar en contra del actuar de la dictadura militar, por tener una forma de pensamiento distinto al pensamiento dictatorial y que ésta fue una decisión vital para el movimiento estudiantil, accionando de una manera beligerante, como tenía que ser en ese contexto; en esencia lo que los estudiantes universitarios defendían era la autonomía universitaria, ya que eran jóvenes que estaban indignados por el actuar del autoritarismo militar.

Citar y mencionar el hecho de la tarde del miércoles 30 de julio de 1975, un día antes el presidente de la República el Cnel. Arturo Armando Molina, había hecho la advertencia a los estudiantes que se abstuvieran de participar en actividades como las de Santa Ana, los estudiantes universitarios y de secundaria decidieron realizar la marcha, con la esperanza que el presidente no cumpliera su amenaza.

La Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) en coordinación con otras organizaciones como los Universitarios Revolucionarios 19 de Julio (UR-19), Frente Universitario de Estudiantes Revolucionarios Salvador Allende (FUERSA), Movimiento de Estudiantes Revolucionarios de Secundaria (MERS), Coordinadora Central de Trabajadores Universitarios (CCTU) y Docentes entre otras organizaciones, las cuales se dieron cita para realizar la manifestación desde el Alma Mater hacia el parque Cuscatlán.

Según Opinión Estudiantil nos esboza lo siguiente:

y no es para menos, Medardo González (conocido como Milton Méndez en el FMLN) presidente de AGEUS) en esas fechas nos dijo, “Nosotros conocimos las advertencias del presidente Molina, vertidas en los diferentes medios de comunicación el 29 de julio, ese mismo día en la noche nosotros hablamos valorando con mucha responsabilidad la realización o no de la marcha. De las conclusiones que ahora puedo sacar es que ese momento no se podía pasar por alto los hechos en Santa Ana porque luego venia la

intervención de las instalaciones centrales del “Alma Mater. (Opinión Estudiantil, 2000: 8).

El planteamiento que se hizo en opinión estudiantil, tenía su contenido de salir a manifestarse; para defender la autonomía universitaria y esto tuvo costos incomparables: fue la caída de los mártires del 30 de julio de 1975; lo cual es legado y un ejemplo de lucha revolucionaria a seguir.

Los universitarios nos encontramos conmemorando a nuestros héroes del 30 de julio. Somos pocas las personas que nos recordamos cómo se caracterizaron por defender y exigir las luchas más justas del pueblo salvadoreño, que corrieron el riesgo y apoyaron las grandes exigencias contra las injusticias sociales, políticas y económicas, que desde siempre han afectado a las mayorías e incluso en la actualidad está afectando, y esto, fué la causa del porqué la masacre, es decir, por no estar dentro del orden de la dictadura militar. Porque fueron sujetos erguidos de transformación en su contexto, con conciencia de la lucha de clases y éste es el llamado para las nuevas generaciones.

La participación de la comunidad universitaria es fundamental, para seguir recordando el legado socio histórico y político de los compañeros estudiantes mártires del 30 de julio, así para que nunca más vuelva a ocurrir un hecho de estos en El Salvador.

Esto es lo que reclama la realidad, lo universitario junto a la sociedad y al pueblo salvadoreño, ya que la historia demuestra que ante cada situación o época difícil, el estudiantado tiene que estar junto al pueblo salvadoreño, siempre ha sabido encontrar estrategias necesarias y vitales, fuerzas suficientes para seguir y salir adelante y tener la capacidad de anticipar el futuro con confianza eficaz y eficientemente.

Esto es lo que se debe hacer buscar ahora todas y todos juntos, sin que nadie se quede atrás y enfrentar a investigar las alternativas, los desafíos socioculturales, psicosociales, socioeconómicos y jurídicos políticos, que permitan enfrentar la realidad con familiaridad para darle a las nuevas generaciones la convicción que anteriores compañeros dejan un legado histórico de lucha ejemplar.

El mensaje del presidente Allende a los universitarios de México constituye un documento de vigencia permanente. “Pero el que es estudiante tiene una obligación porque tiene más

posibilidades de comprender los fenómenos económicos y sociales y las realidades del mundo; tiene la obligación de ser un factor dinámico del proceso de cambio, pero sin perder los perfiles, también, de la realidad. (Allende, Salvador. 7972). Es claro en el discurso Salvador Allende, quien en vida planteo los problemas sociales de América Latina a los Universitarios, sosteniendo la importancia del humanismo critico en los jóvenes que deben ser parte de la solución de estas desigualdades y tener ese enfrentamiento social para transformar la realidad. Ya que la Universidad de El Salvador debe estar comprometida con el pueblo salvadoreño, con los cambios, con las luchas, con las exigencias por la independencia socioeconómica. Porque se debe de estar en un dinamismo de la realidad social, en el sentido de crear propuestas viables sobre estos problemas que atañen a la sociedad salvadoreña como lo es la falta de acceso a una vivienda mínima y a la salud gratuita porque a mayor pobreza mayor será la enfermedad y a mayor enfermada mayor será la pobreza en el país. Por eso es importante organizarse y erguir como sujetos sociales empoderados y aportar para transformar la realidad

Asimismo Allende Respaldó:

[…] estamos hablando de una Universidad que entiende que para que termine esta realidad brutal que hace más de un siglo y medio pesa sobre nosotros, en los cambios estructurales económicos se requiere un profesional que no se sienta un ser superior porque sus padres tuvieron el dinero suficiente para que él ingresara a una Universidad; si necesita un profesional con conciencia social que entienda que su lucha, si es arquitecto, es para que se construyan las casas necesarias que el pueblo necesita. Se necesita un profesional que, si es médico, levante su voz para reclamar que la medicina llegue a las barriadas populares y, fundamentalmente, a los sectores campesinos. (Allende, Salvador. 7972).

En si la Universidad de El Salador debe seguir posicionarse como una universidad de mucho prestigio, reconocida a nivel local nacional e internacional por ser la formadora de profesionales honorables y comprometidos con las luchas y necesidades de la sociedad salvadoreña.

Es importante como juventud y sobre todo en la vida universitaria como estudiantes organizados y profesionales que no se debe pasar al margen de los problemas sociales que atañen al pueblo salvadoreño, es esencial entender que el pensamiento de los teóricos de las

corrientes sociológicas o económicas requieren un profundo y vital estudio; que si bien se sabe que no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria, es decir que el estudiante universitario y especialmente el que pertenece al Movimiento Estudiantil Salvadoreño, tiene que observar lo coyuntural y estructural del país y comprender asimilando que hay una realidad concreta que deben de ser meditadas y analizadas a profundidad, aplicando los elementos de la totalidad dialéctica.

Allende Respaldó:

Yo no le he aceptado jamás a un compañero joven que justifique su fracaso porque tiene que hacer trabajos políticos; tiene que darse el tiempo necesario para hacer los trabajos políticos, pero primero están los trabajos obligatorios que debe cumplir como estudiante de la Universidad. Ser agitador universitario y mal estudiante, es fácil; ser dirigente revolucionario y buen estudiante, es más difícil. Pero el maestro universitario respeta al buen alumno, y tendrá que respetar sus ideas, cualesquiera que sean. (Allende, Salvador. 7972).

Es así que el dirigente estudiantil que es un sujeto político universitario tendrá siempre mucha moral; si también es un buen estudiante universitario reconocido legalmente y legítimamente por la comunidad universitaria.

Si bien se sabe que es muy cierto que las crisis cíclicas económicas y los desajustes sociales no nos dejan espacios para enfrentar el futuro con confianza, pero, sobreponerse a darle horizonte al movimiento estudiantil, sí se puede es decir, posicionarse ante la realidad. Que lastima la apatía del estudiantado que simplemente se dedica a criticar a quienes pertenecen o hemos pertenecido al movimiento estudiantil salvadoreño, ¿Por qué esa actitud de conformidad?; ¿Por qué esa falta de acción y de reacción ante la realidad?; ¿Por qué esa falta de lucha de clases?; ¿Qué acaso ya olvidaron ese ejemplo de lucha de los mártires del 30 de julio?. Que su ejemplo de lucha revolucionaria estudiantil llene de motivación e inspiración a seguir esos principios como lo hicieron los mártires del 30 de julio en 1975, ni tampoco podemos olvidarnos de los mártires Jesuitas caídos en la ofensiva hasta el tope en 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). En la cual asesinaron a Ignacio Ellacuría, Ignacio Martin Baro, Segundo Montes, Joaquín López y López, Armando López, Juan Ramón Moreno, Elba Julia Ramos y Celina Mariset Ramos. Así

entre tantas masacres que se llevaron a cabo en el país en la guerra civil de El Salvador. Es así que no se puede olvidar ha los mártires de El Salvador.

Es el momento para la articulación del movimiento estudiantil, a través de la planificación participativa de un Congreso Estudiantil Universitario y la creación de las Peñas Universitarias Socioculturales, con el objetivo de promover a las y los artistas universitarios, en la medida de lo posible garantizar una agenda programática a seguir como movimiento estudiantil, y comunidad universitaria; para poder solventar las banderas de lucha que están pendientes, como exige la realidad académica, científica y la sociedad salvadoreña.

Así lograr y determinar que se haga justicia, en el caso de la masacre de los mártires del 30 de julio de 1975, exigiendo a las instituciones pertinentes, que son los actores y gestores reales dentro del plano jurídico y político de El Salvador, como lo es en el Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y Órgano Judicial y acompañado con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la Defensoría de los Derechos Universitarios, para alcanzar que esta masacre como muchas otras no queden en la impunidad y se logre hacer justicia a las víctimas.

Hay que construir un movimiento estudiantil que tenga la honorabilidad y capacidad profesional e intelectual, para reivindicar las banderas de lucha, porque hay que estar conscientes de que somos pueblo y que de esa manera ayudamos a la Universidad de El Salvador en cuanto a su misión y visión y, al pueblo salvadoreño en sus luchas, exigencias sin exclusión y en una armonía en el tejido social.

Hugo Zemelman: “en el plano de la vida cotidiana significa transformar lo indeterminado en horizontes que se contienen, aunque disfrazados, en la misma cotidianidad. De ahí que el desafío del hombre es mantener, a lo largo de su vida, su capacidad de asombrarse para transformar al asombro en imperativo de conciencia, y a este en necesidad de mundo. (Zemelman, Hugo, 2002: 10). Es reflexionar desde nuestra misma realidad acerca de vivir en sociedad y luchar por valores e ideales, con afán de ser sujeto protagónico como respuesta a la verdadera necesidad de ser sujeto, en un despliegue existencial de sujeto erguido empoderado y posicionado, para las transformaciones de la realidad, y así

concebirla como una constelación de ámbitos de sentidos posibles. Ya que el llamado a la unidad del movimiento estudiantil, es por la razón de que las condiciones políticas, sociales y económicas del país llaman a esa unidad, para enfrentar junto con el movimiento social las exigencias que solicita la realidad del pueblo salvadoreño.

Para lograr ser un movimiento estudiantil lúcido, brillante, preparado académicamente, que estudia y lucha tenga credibilidad, sea reconocido y respetado por la población estudiantil, tanto legítima como representativamente, en lo cualitativo y cuantitativo, que retome la convicción de lucha de las y los estudiantes de la Universidad de El Salvador, y que se haga un proyecto estudiantil con instrumentos de transformación social, como es el caso de los compañeros del movimiento estudiantil de Chile, que están luchando con esa legitimidad multitudinaria. Ya que las y los estudiantes chilenos anuncian nuevas protestas por una educación gratuita por el Autor-Editor DJ que sostiene Los estudiantes chilenos anunciaron este jueves que retomarán las movilizaciones y protestas en reclamo de una educación pública, libre y gratuita, luego de encabezar masivas medidas de fuerza durante todo 2011. (Informe21.com., 2011). Esta reflexión latinoamericana del movimiento estudiantil de chile llama a proponerse tareas como movimiento estudiantil universitario salvadoreño y a iniciar debate urgente y necesario como movimiento estudiantil, para poder emancipar y articular la realidad tanto en la vida universitaria, como en las transformaciones sociales. Y, que esto es un carácter de ser y deber ser, por la propia naturaleza de formar parte del Movimiento Estudiantil Salvadoreño.

“Miembros de la Coordinadora Estudiantil Salvadoreña (CES) apoyan a madres vendedores y padres que tienen a sus hijos estudiando en la Universidad Nacional (UES), que fueron desalojadas en el centro de San Salvador por orden del alcalde Norman Quijano. (Tomado de diario Co Latino. Com, 2012) es decir, que sí se solidariza con las luchas justas del pueblo salvadoreño. Y estas son algunas de las actividades que se desarrollan como estudiantes organizados y profesionales que hace la Coordinadora Estudiantil Salvadoreña (CES).

Ya que el movimiento estudiantil tiene que estar articulado y engranado con el movimiento popular y social, y tener el deber de estar luchando por las demandas como es el derecho a la educación publica gratuita y de calidad, el derecho a la salud, a una vivienda digna, a la

cultura, hacia el buen vivir de los Pueblos Indígenas, al derecho humano al agua y a la garantía alimentaria, a un trabajo, a la seguridad ciudadana, a una Cultura de paz. En un despertar de El Salvador en protesta nacional por nosotros por nuestros mártires.

Ya que la Universidad de El Salvador, es el más grande proyecto educativo, académico, científico y cultural del país, es la principal institución de educación superior pública. Por lo tanto es de vital importancia plantear la necesidad de contar con una política de Estado que articule y que tenga como fin garantizar, que la Universidad siga siendo autónoma, pública, plural y con apertura a todas las salvadoreñas y salvadoreños; en lo cual debe de seguir el principio rector del desarrollo social y justo por ende en la difusión de la investigación contextualizando la realidad a través de la investigación científica, la ciencia y la cultura así como dice el lema de la Universidad de El Salvador Hacia la Libertad por la Cultura, posicionándose en lograr los ejes de exigencia de lo que la Educación Superior: Proyección Social, Docencia, Investigación e Internacionalización.

