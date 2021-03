“El 28 de febrero fue un tsunami para la Asamblea”

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Tras las recientes elecciones legislativas, municipales y PARLACEN, los diputados de diferentes institutos políticos conformados en la Asamblea Legislativa aseguraron que debe haber cambios de cara a la nueva aceptación de los salvadoreños.

El diputado David Reyes, de ARENA, sostuvo que el pueblo salvadoreño se manifestó “fuerte y claro” con un mensaje muy directo para todos los partidos políticos. El legislador dijo que se deben modernizar, “si es necesario refundarnos, pues hay que hacerlo”, al referirse al partido al cual él representa, ya que aseguró que se deben acercar más a la población en temas sensibles y de interés.

“Tienen que haber cambios en los estatutos de mi partido, creo que uno de los temas de los que hay que hablar y debatir, es, por ejemplo, el número de periodos que se permite a un diputado ser reelecto, como lo tienen otros partidos regulados internamente. Creo que valdría la pena analizar otras reformas estatuarias”, agregó.

ARENA perderá 23 escaños en la Asamblea Legislativa, siendo el partido que más afectado se vería. Ante eso, Emilio Corea -siempre del partido ARENA- señaló que se deberían hacer “transformaciones profundas”, además dijo que se tiene que hacer un cambio de pensamiento radical, “creo que hay personas que tienen que apartase, personas que le hicieron mucho daño al partido”, expuso.

“Creo que nos pasó factura el hecho que la población nos percibiera muy cerca del FMLN, también creo que nos pasó factura no haber tenido voceros nuevos. Hasta cierto punto, nos pasó factura haber creado comisiones especiales, aunque las tuvimos que crear ante la negativa del Gobierno de no querer brindar información.

Otro de los errores que nosotros tuvimos fue no habernos desmarcado categóricamente de actos de corrupción”, agregó Corea.

El diputado tricolor indicó que, desde el 3 de febrero de 2019, fue un terremoto y el 28 de febrero de 2021 fue un tsunami para el partido.

Mientras que el segundo partido político más afectado en la contienda electoral fue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ya que de 23 diputados se reducirían a solo 4, perdiendo 19 escaños, siendo la peor derrota electoral en su historia.

Al respecto, la diputada electa, Anabel Belloso indicó que la propaganda electoral fue desproporcionada, ya que “el partido del presidente” a cada minuto lanzaba spots en televisión nacional contra el bloqueo que tuvo el resto de los partidos para poder realizar una campaña que se dijera que fue en igualdad de condiciones.

Con respecto a los cambios, Belloso aseguró que de eso se encargará la militancia en hacérselos saber, “vamos a entrar en un proceso de evaluación a diferentes niveles, lo hicimos en el pasado proceso de 2019, todos recordarán que la dirección nacional de nuestro partido en aquel momento, de buena voluntad y madurez política, en ese momento consideró que lo bueno era hacerse a un lado, sobre todo los liderazgos históricos”.

Belloso puntualizó que se obligan a recuperar más fuerza sobre los valores y principios que dieron origen al FMLN.

Por otro lado, la postura del PCN, a través del jefe de fracción, Antonio Almendariz, dijo que la mayoría del pueblo salvadoreño votó por el presidente Bukele y no por los candidatos; “el mensaje del presidente es que necesitaba diputados que lo apoyaran a él en el quehacer”, señaló el coronel.

“Nosotros no tenemos nada que modificar, se hizo de una forma correcta; el trabajo que hacíamos nosotros en el partido, no solamente era para campaña, sino que se trabajaba los tres años y no fue apreciado por la población”, finalizó Almendariz.