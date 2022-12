Ejecutivo copia propuesta del FMLN sobre exoneración de renta a aguinaldo

Samuel Amaya

El Ejecutivo copió la propuesta del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el sentido de exonerar del Impuesto Sobre la Renta el aguinaldo inferior a los 1,500 dólares. El Ministerio de Hacienda presentó durante el desarrollo de la sesión plenaria una propuesta para exonerar a los trabajadores de dicho impuesto. El FMLN la presentó el 9 de noviembre, pero no tuvo eco en el congreso.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que, con las disposiciones transitorias para eliminar el cobro del Impuesto Sobre la Renta al aguinaldo y la compensación adicional en efectivo para empleados públicos y privados, que no exceda los $1,500, el Estado dejará de percibir alrededor de $5 millones, pero que van a beneficiar a más de 560 mil trabajadores.

“Un sacrificio fiscal pequeño para algo que va a generar un gran beneficio en la economía familiar de todos los que reciben un aguinaldo hasta $1,500 dólares para el año 2022”, destacó Zelaya.

Al estar el aguinaldo exento del impuesto sobre la renta, no será necesario que se les realice ningún tipo de retención al aguinaldo. En abril lo deberán incluir en la casilla de renta no grabadas para que no compute impuesto sobre la renta.

“En esta época es importante que los trabajadores tengan alivio económico. Es una alegría que esperaban tener para pasar la navidad junto a sus familias. La Asamblea determinará los mecanismos para ejecutar la iniciativa”, destacó Hacienda. Justamente, el estudio de esta iniciativa pasó a estudio de la Comisión de Hacienda.

Esta iniciativa es una copia de la propuesta realizada por las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta del FMLN, el miércoles 9 de noviembre, pues las opositoras también propusieron que se exonerara de Renta a aguinaldos inferiores de $1,500.

La diputada Anabel Belloso sostuvo que exonerar de la renta a la población trabajadora, en un contexto donde la crisis económica golpea el bolsillo de las familias, es una forma de beneficiarla por medio de sus ingresos. “Por eso vimos a bien hace unos días, presentar ante la Asamblea Legislativa la petición de disposiciones transitorias de cara a la entrega del aguinaldo para que se le exonere el cobro del impuesto sobre la renta con un techo de $1,500”.

La parlamentaria recordó que desde 2019 se reformó la Ley de Impuesto sobre la Renta para exponer de dicho impuesto a aguinaldo equivalente a 2 salarios mínimos, es decir, $730 dólares. Sin embargo, “el alto costo de la vida obliga a qué presentemos este tipo de iniciativas”.

“Debo señalar que es hasta ridículo el afán de invisibilizar el trabajo que existe desde otros grupos parlamentarios, que somos no alineados con el Gobierno. (…) Se quiere imponer siempre la agenda del Gobierno y si no es lo que le mandan para que aprieten el botón, no hay otros temas. Yo creo que eso hasta muestra la falta de criterio que tiene la bancada oficialista”, comentó Belloso.

A consideración de la parlamentaria, no es una afectación no poner los temas en estudio de un partido político, “en este caso específico, no es contra de Dina o contra mi, esto pudo haber estado dentro de la agenda de la comisión respectiva desde semanas atrás, incluso ya tener un dictamen favorable y si ellos le querían cambiar ciertas cosas pues someterlo a la discusión, porque al final de eso se debería tratar en las comisiones y pleno, pero esa dinámica de ellos (Nuevas Ideas) de solamente aprobar lo que le mandan desde la Presidencia lo vemos desde el inicio de la legislatura y es lamentable porque es un retroceso en materia de diálogo y respeto a la pluralidad de pensamiento”.