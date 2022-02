Eficacia de Molnupiravir para evitar hospitalizaciones y muerte es del 30%

Alma Vilches

El médico epidemiólogo, Wilfrido Clará, explicó que la eficacia clínica del Molnupiravir para prevenir hospitalización o muerte en cierto tipo de pacientes con COVID-19 leve o moderado es del 30%, contrario a la narrativa oficial que señala ser del 50%, lo cual exige optimizar su uso priorizando a la población con alto riesgo de progresión a enfermedad grave, de no ser así hay una alta posibilidad de derroche del recurso.

“Contrario a lo que dice la narrativa oficial no es el 50%, o sea, una eficacia discreta, más bien modesta, sin embargo, esto no quiere decir que el medicamento no sea útil, pero no debe ser dado masivamente, si se usa a granel será un desperdicio masivo de los escasos recursos y derrochar el dinero. Dado que el MINSAL ha decidido centralizar su prescripción en un call center, cuál será la estrategia para garantizar su debido consumo”, cuestionó el epimediólogo.

Clará ejemplificó que un adulto joven de 25 años, infectado con SC2 y sin ningún factor de riesgo de desarrollar enfermedad grave, tendría un riesgo del 1.6% de hospitalización y si está vacunado contra COVID-19 con las tres dosis, este riesgo disminuye de 1.6% a 0.16%, si recibiera tratamiento con Molnupiravir, el riesgo de ser hospitalizado disminuiría de 0.16% a 0.112%, es decir, una reducción de riesgo absoluto de 0.048%. Esto representaría que se deben tratar 2,083 pacientes en igual condiciones para prevenir una hospitalización.

Asimismo, detalló que el Instituto de Revisiones Clínicas y Económicas (ICER), en Boston, Massachusetts, publicó recientemente un reporte de evaluación especial sobre tratamientos ambulatorios para pacientes con COVID-19, el cual muestra evidencia de que Molnupiravir tiene una buena relación costo/efectividad en pacientes con Covid leve y moderada con muy alto riesgo de progresión a enfermedad grave. Señala que si este tratamiento se administra a pacientes de bajo riesgo o vacunados esta ratio disminuye considerablemente, por lo tanto, es un derroche masivo.

“El beneficio asociado al uso de Molnupiravir puede optimizarse si se prioriza su uso a pacientes con inmunosupresión moderada o grave y con factores de alto riesgo de enfermedad grave. Sería interesante conocer cuál fue el análisis de costo efectividad que realizó el MINSAL para decidir adquirir 4 millones de pastillas de Molnupiravir para tratamiento de COVID-19, al tener una modesta eficacia clínica del 30%”, recalcó el médico.

Kits Molnupiravir

Mientras tanto, el ministro de Salud, Francisco Alabi, manifestó que se han establecido cerca de 2,000 rutas para entregar los kits con el antiviral Molnupiravir, las cuales cubren todo el territorio nacional, esto luego que el paciente informa al 132 sobre su contagio y es comprobado mediante una prueba PCR o antígenos, ya sea del sector público o privado.

Adicional al kit celeste con Molnupiravir también se entrega el kit de medicamentos con acetaminofén, vitaminas y otras pastillas que fortalecen el sistema inmunológico. El funcionario recordó que el antiviral no sustituye la vacunación, e instó tanto a nacionales como extranjeros, quienes no han recibido las dosis anti-COVID-19 o siguen sin completar el esquema, a cumplir con el proceso.

A la fecha, Salud contabiliza 10 millones 111 mil 499 de dosis de vacunas contra el COVID-19, que representa más del 80% de la población.