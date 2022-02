EFECTOS PSICOLÓGICOS Y EL REGRESO AL ÁMBITO LABORAL DESPUÉS DE HABER  PADECIDO COVID-19

Edwin Mauricio Reyes Elías.

Licenciado en Psicología.

Maestro en Métodos y Técnicas de Investigación Social.

El COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular China). (Organizacion Mundial de la Salud , 2020)

Los síntomas más habituales del COVID-19 son: Fiebre, tos seca, cansancio, Otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectan a algunos pacientes, Pérdida del gusto o el olfato, congestión nasal, conjuntivitis (enrojecimiento ocular), dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, diferentes tipos de erupciones cutáneas, Náuseas o vómitos, Diarrea, Escalofríos o vértigo. (Organizacion Mundial de la Salud , 2020)

Entre las personas que desarrollan síntomas, la mayoría (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. Alrededor del 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno y el 5% llegan a un estado crítico y precisan cuidados intensivos. Entre las complicaciones que pueden llevar a la muerte se encuentran la insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la septicemia y el choque septicémico, la tromboembolia y/o la insuficiencia multiorgánica, incluidas las lesiones cardíacas, hepáticas y renales. (Organizacion Mundial de la Salud , 2020) . Algunas personas que han padecido el COVID-19, tanto si han necesitado atención hospitalaria como si no, siguen experimentando síntomas, entre ellos fatiga y diversos síntomas respiratorios y neurológicos.

Al respecto sobre los efectos psicológicos durante la enfermedad y después de padecerla se conoce muy poco y se han hecho pocos estudios sobre los efectos psicológicos a raíz del padecimiento del COVID -19.

Para la realización de este artículo se tomaran como fuentes la observación directa y expresiones públicas comentadas abiertamente por personas durante y después de haber sufrido la enfermedad, existe una tendencia a presentar diversos efectos psicológicos durante se experimenta la enfermedad tales como: emocionales, conductuales, cognitivos, y sociales dentro de los efectos con tendencia a ser más frecuentes son miedo, ansiedad, confusión, melancolía, tristeza, bajo ánimo, depresión, soledad, angustia, activación de situaciones y/o traumas que se habían controlado, sensación y pensamientos de morir, sensación y pensamientos de despedirse de sus seres queridos, aburrimiento, temor a contagiar a su familia, inseguridad sobre su cuerpo y movimientos.

La intensidad de los efectos psicológicos esta ligados a la intensidad de la enfermedad, es decir que a mayor síntomas e intensidad de Covid-19 mayor intensidad de los efectos psicológicos. Posterior al Covid-19 los efectos con tendencia a presentarse son ansiedad, depresión, estrés post traumático, falta de concentración, miedo, sensación de nerviosismo, inseguridad sobre su cuerpo, inseguridad sobre sus movimientos, miedo, agitación, temor a la reinfección, cansancio mental, fatiga, ansiedad por comer, traumas o situaciones que ya se habían controlado se activan. Algunas sensaciones erróneas en sus sentidos, error en la percepciones, ver o escuchar cosas distorsionadas, ganas de llorar, cambios de humor frecuentes, dificultad para ejecutar tareas, dificultad para recordar y memorizar, dificultad para hacer análisis y síntesis, aislamiento, estigma por haber padecido la enfermedad por miedo a contagiar a los demás, recuerdos de cuando se encontraba enfermo, incomprensión por parte de los demás, bajo de ánimo, sensibilidad, momentos de enojo y disgusto, sensación de abandono. Cabe mencionar que algunos de estos efectos pueden presentar tanto antes como después de padecer Covid-19, o incluso en ambas etapas.

Después de haber padecido la Covid-19 el regreso al ámbito laboral es algo que sucede al finalizar la incapacidad que en promedio son 14 días, las personas al retornar al ámbito laboral tiene algunas situaciones a las cuales enfrentarse, en primer lugar el estigma que en el ámbito laboral de sus compañeros de trabajo, aclarando que a medida la enfermedad se ha vuelto común y que todos la están padeciendo, esta situación ha dejado de denotarse, sin embargó ha existido durante este tiempo, y ha causado discriminación entre las personas cercanas, llevando a la persona que retorna al área laboral a presentar conductas de asilamiento, pasividad, poca integración, y similares. Esto es solo el comienzo, dado que la persona que retorna tiene que enfrentarse a actividades como retomar las situaciones, asignaciones y tareas que dejo al momento de incapacitarse, con la dificultad para concentrarse, recordar, hacer un análisis pleno, los procesos mentales primarios se ven con dificultad para procesar la vieja y nueva información, es aquí cuando al inicio y retorno de la persona se ve frecuentemente en equivocaciones, errores, desacierto en las decisiones que toma, incluso accidentes laborales.

Durante su regreso al ámbito laboral las personas en su rutina tiene que hacer diversas acciones como subir gradas, permanecer en su lugar de trabajo toda la jornada laboral, realizar tareas, físicas y mentales que demandan su rol dentro del lugar de trabajo, para el desarrollo de estas actividades se ven acompañadas de los efectos posteriores al Covid -19 que he detallado anteriormente, el padecimientos de estos efectos psicológicos tienen una duración de entre dos a cuatro semana, mayormente en los efectos que atañen a los proceso mentales primarios (cognitivos). Pero algunos de tipo emocional y conductual, persistes por más tiempo o de manera indefinida. Ante lo cual el desempeño de las acciones y roles que las personas ejecutan en su entorno laboral se ven disminuidas, con dificultad para realizarlas de manera óptima, con ensayo y error.

Cabe mencionar que los efectos físicos provocados después de padecer el Covid-19 genera algunos efectos psicológicos momentáneos tales como miedo, temor, angustia, preocupación en general por el estado de salud, ante la presencia de aumentos de latidos del corazón, dificultad para respirar, falta de olfato y gusto momentáneos, temblores, agitación, necesidad de comer, dolor en el estómago, sensación de tener debilidad, sudores etc.

El desempeño en general de las personas que retorna al ámbito laboral después de tener Covid-19, es afectado por efectos psicológicos, sociales y físicos, para el presente artículo le denominare Síndrome Laboral Post Covid-19 , al conjunto de efectos psicológicos cognitivos, conductuales, emocionales, sociales y físicos, que se manifiestan después de padecer de Covid-19, y los cuales desaparecen entre dos a cuatro a cuatro semanas, a medida se recupera la cotidianidad de la vida, y su nivel de intensidad dependerá del nivel de padecimiento del Covid-19.

Es por ello que las empresas, las instituciones tiene que incluir en sus protocolos, procesos y actividades, acciones tales como: un programa de inducción al reingreso de los empleados que han padecido Covid-19, que se desarrolle dentro de la jornada laboral dedicado a el abordaje de la emociones, sentimientos y vivencias experimentadas por el padecimientos la enfermedad, además que incluya técnicas de relajación. Dentro de la unidad o departamento donde se encuentre designado el empleado, el jefe deberá de brindarle una actualización de las actividades desarrolladas en su ausencia, así como las actividades pendientes y otra información que sea necesaria. Es recomendable que las tareas asignadas a la persona que se incorpora al ámbito laboral después del Covid-19 sean aquellas que no contenga decisiones importante o que requieran de un nivel de concentración medio/alto, las actividades que pueden asignarse al inicio son: ordenamiento de su lugar de trabajo, clasificación de archivos, reproducción de material, actividades que al haber un error no cause efecto mediano o alto en su labor.

Además las empresas deberán de realizar campañas de sensibilización y no discriminación contra las personas que han padecido la enfermedad, y se enfoquen al acompañamiento de estas personas. Así como informar a las personas, que los síntomas y efectos que se manifiestan después de padecer el Covid-19 son normales y que desaparecerán y que si no desaparecen tendrá que buscar la asistencia pertinente.

Es pertinente que dentro de los programas de inducción al reingreso de los empleados después haber padecido la enfermedad se identifiquen aquellas personas que requieran asistencia psicológica individual y que brinde la atención oportuna o se refieran al establecimiento de salud más cercano.

Las empresas o instituciones deberán trabajar además en jornadas de Salud Mental, debido a que en los lugares de trabajo desde el 2020 se experimenta un nivel de conciencia colectiva de temor, miedo a infectarse, miedo a padecer la enfermedad, y esto genera niveles más elevados de estrés, cansancio, fatiga, falta de concentración. Las Jornadas deberán también enfocarse en la prevención de la enfermedad, uso adecuado de Equipo de Protección Personal (EPP), métodos de limpieza y uso de productos de limpieza, así como entrenamiento en protocolos en caso de tener repuntes de contagios.

En aquellos casos donde en el ámbito laboral lamentablemente existe fallecimientos de compañeros por Covid-19 es necesario que las empresas o institución realicen jornadas donde se pueda expresar y vivenciar el duelo, dedicar momentos para la realización de estas actividades es necesario ya que los empleados se encuentran en shock psicológico y dificulta el desempeño sus funciones. Asimismo es necesario que la empresa o institución brinde un seguimiento a la evolución de estas situaciones.