EEUU confirma negociación de pandillas con el Gobierno actual

Samuel Amaya

@Diario CoLatino

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, al titular de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín, y la madre de Osiris Luna, Alma Yanira Meza Olivares, bajo la Ley Global Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos, ya que se les acusa de actos de corrupción en el gobierno actual.

Osiris Luna y Carlos Marroquín están siendo designados por ser funcionarios de Gobierno que son “responsables, cómplices o estar involucrado directa o indirectamente en corrupción”. Mientras que la madre de Osiris, Yanira Meza, la señalan de actuar como negociadora en algunas transacciones en torno a los paquetes de alimentos entregados por el Gobierno a las familias salvadoreñas en medio de la pandemia de la COVID-19.

A consecuencia de estas designaciones, el Departamento del Tesoro de EE.UU bloqueará todas las propiedades e intereses en Estados Unidos pertenecientes a Osiris Luna, Yanira Meza y Carlos Marroquín.

El Departamento de Tesoro informó que a través de una investigación se ha revelado negociaciones encubiertas entre funcionarios del gobierno actual y la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Los funcionarios implicados son: Osiris Luna Meza y Carlos Amílcar Marroquín, quienes dirigieron, facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas en las que participaron líderes de pandillas encarcelados, y en las que se permitió que pandilleros conocidos ingresaran a las instalaciones penitenciarias y se reunieran con altos mandos de pandillas.

“Estas reuniones fueron parte de los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con los líderes de las pandillas”, dice un comunicado revelado este miércoles.

Señala que, en 2020, la administración del presidente de El Salvador Nayib Bukele proporcionó incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS-13 y 18 para garantizar que los incidentes de violencia de pandillas y el número de homicidios confirmados permanecieran bajos.

De hecho, el Gobierno de Nayib Bukele calificó de exitoso el anunciado plan Control Territorial, pues, tres meses de iniciado el gobierno, aproximadamente los homicidos redujeron en un 50%. Expertos en la materia pusieron en duda que la reducción se deiera al plan, y más bien sospechaban de una nueva tregua enter el gobierno y las pandillas.

En el transcurso de estas negociaciones con Luna y Marroquín, el liderazgo de las pandillas también acordó brindar apoyo político al partido Nuevas Ideas en las elecciones de febrero pasado, en alas que Nuevas Ideas obtuvo una mayoría en las elecciones legislativas de 2021 y así como la mayoría de las alcaldías.

El Departamento del Tesoro comunicó que la administración de Bukele estuvo representada por Luna y Marroquín frente a la negociación con las pandillas. Además de las asignaciones financieras del gobierno en 2020, también recibieron privilegios para los líderes de las pandillas encarcelados.

Madre de Osiris Luna implicada en casos de corrupción

También, Estados Unidos dijo que, en medio de la pandemia por la COVID-19, Osiris Luna negoció un acuerdo con los líderes de pandillas de la MS-13 y Barrio 18 para el apoyo de estas en la cuarentena nacional del presidente Bukele en las áreas controladas. Por otra parte, Luna participó en un plan para “robar y revender productos básicos comprados por el gobierno que originalmente estaban destinados al alivio de la pandemia de COVID-19. Estos artículos se transfirieron a empresas privadas y luego se revendieron en el mercado privado”.

La madre de Osiris Luna, Alma Yanira Meza Olivares Meza, actuó como negociadora en algunas de estas transacciones. Además, Luna y Meza desarrolló un plan “para malversar millones de dólares del sistema de comisaría de prisiones de El Salvador. También crearon puestos de trabajo fraudulentos dentro del sistema penitenciario, en los que supuestos ´empleados´ recibirían cheques de pago mensuales y devolverían la mayor parte de las ganancias a Luna y Yanira”, destacó el Departamento del Tesoro.

“Luna y Marroquín están designados por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o cómplices de, o se han involucrado directa o indirectamente en corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno. Yanira Meza está designada por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o material, o bienes o servicios a Luna o en apoyo de ella”, concluye el informe de el Departamento del Tesoro.

Reacción del presidente Bukele

El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó luego que el Departamento de Tesoro revelara que el gobierno salvadoreño negoció con pandillas para reducir el número de homicidios. El jefe de Estado cuestionó la legitimidad de la publicación.

“¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan”, sostuvo el mandatario.

Reacción de diputados de la Asamblea

Diputados de la Asamblea Legislativa también han reaccionado sobre este caso. El jefe de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, sostuvo que esta noticia “es la más importante en El Salvador en este año. “La Ley Magnitsky castiga actos de corrupción y temas de no gobernabilidad, es la aplicación de la ley a personas en el extranjero”.

El legislador de oposición comentó que con esto, se destaca la vinculación del gobierno de Bukele en casos de corrupción en el sistema penitenciario. “La Ley Magnitsky confirma que ha existido tratos desde el Gobierno de El Salvador con miembros de pandillas, negociando la reducción en el número de homicidios producto de la violencia social que generan este tipo de organizaciones”, destacó Cuadra.

Cuadra recordó una investigación periodística donde había revelado que había una tregua entre personeros del gobierno y las pandillas “ahora se revela de manera inequívoca el apoyo político que se le pidió a las pandillas para Nuevas Ideas y que permitió obtuvieran el número de diputados y alcaldías en la pasada elección”.

El tricolor comentó que el Gobierno tuvo $2,500 millones durante la pandemia para comprar granos en Sinaloa, México, los cuales fueron revendidos por parte de Osiris Luna y su madre. “Ese acto de corrupción, es un acto sin precedentes en el país, revela una fragilidad en la investigación, donde ni la Fiscalía ha sido capaz de investigar este tema, mucho menos los tribunales de justicia de procesarlos”.

“Ahora veremos qué tanto funciona el sistema de justicia, veremos si la Fiscalía General de la República y Tribunal de Ética Gubernamental inicia las investigaciones correspondientes y veremos si el presidente Bukele cumple su palabra que dijo al inicio de la pandemia que él mismo iba a meter preso al que robe”, planteó.

Cuadra detalló que la aplicación de la ley por parte de Estados Unidos incluirá a otras personas “ya que la investigación continuará”, por lo cual “este es el inicio de una investigación importante de una entidad apolítica que revela esta situación”, concluyó.

Jaime Guevara, juefe de fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), comentó que, como partido, no les sorprende la relevación de este tema, “es una cosa que ya se había anunciado con mucha antelación” “Lamentamos la situación porque al final lo que le están dando creer a la población que es un ´gobierno transparente’ que es ´un Gobierno que no es más de lo mismo´ como ellos siempre manifestaron, que están haciendo las cosas de cara al pueblo, pero lo que está ocurriendo con los señalamientos que estamos viendo, queda en evidencia de que únicamente han utilizado eso como un estribillo de campaña. Pero la realidad es otra y hoy lo estamos constatando”, destacó Jaime Guevara.

En contraposición, el jefe de bancada de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Juan Carlos Mendoza, manifestó que se deben brindar las pruebas al hacer este tipo de señalamientos. “Si el gobierno de Estados Unidos ha emitido alguna información, pues ellos sabrán si hay investigaciones y también debe constar de pruebas”. Respecto a la negociación entre el GOES y las pandillas, el oficialista se limitó en decir que no tuvo a la mano el documento y, por tanto, no podría brindar “una declaración responsable”.

También, se le cuestionó al fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, sobre si iniciarán las investigaciones sobre este hecho, o si ya estaban en curso, sin embargo, Delgado guardó silencio.