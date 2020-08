Educación prevé entregar computadoras a todos los docentes del sistema público

Oscar López

@Oscar_DCL

La pandemia del Coronavirus (COVID-19) obligó a que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle de manera virtual, lo que implica que tanto maestros como estudiantes deben contar con las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar el proceso.

El Ministerio de Educación (MINED) prevé entregar computadoras a todos los maestros del sistema público, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso que normalmente se desarrollaba en los salones de clases.

La ministra de Educación, Carla Hananía comentó que se retomó el proceso de entrega de computadoras a docentes que tienen algún problema físico que les impide salir de sus casas para ir a un centro educativo a recoger el equipo informático.

“Es un privilegio el poder venir a la casa de los docentes, profesores y profesoras que han entregado tanto al país, que han formado generaciones que siguen con entusiasmo a pesar de su enfermedad. Es un privilegio poder venir a sus casa y entregarles la herramienta que necesitan para trabajar”, declaró la funcionaria.

Hananía enfatizó en que cada docente tendrá su equipo informático, además, explicó que la distribución se realiza por fases. Actualmente se ejecuta la entrega de computadoras a docentes que no pueden salir de sus hogares.

“Son 622 docentes quienes van a recibir la computadora en sus casas y luego viene el resto, con un primer lote de nueve mil computadoras, después vamos a recibir 15,000, más otro tercer lote que en este momento está en proceso de compra, para poder cubrirlos a todos”, declaró Hananía.

Elsa Gutiérrez, docente del Centro Escolar España afirmó que fue una alegría recibir la computadora. “Para mí es bien importante tener está herramienta para mi trabajo, me siento contenta”.

La docente explicó que el contar con el equipo informático le facilita la comunicación con los padres de familia de sus alumnos, además de que ya no solo enviará el material para sus estudiantes lo desarrollen, ya que ahora tienen la facilidad de desarrollar clases virtuales.

“También podré desarrollar reuniones de mi trabajo, las reuniones con la directora de la escuela, ahora nos vamos a conectar. Anteriormente utilizaba mi celular, después me prestaron una computadora”, dijo la docente.

Gutiérrez recibió la capacitación para utilizar la plataforma Google Classroom la que consideró como un recurso “innovador”. La docente agregó que es la primera vez que recibe una capacitación similar.

“Personas me han ayudado porque desconozco bastante de esto, sabía lo necesario, las personas que han estado a mi lado me han orientado y ayudado, con este recurso (computadora) es excelente porque hay maestros que no podemos tener una, por la situación estábamos como muchos padres de familia que no pueden costearse una computadora y por eso los niños hacen todo desde un teléfono”, concluyó Gutiérrez.