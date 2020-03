Edil insta a la ciudadanía a “Quedarse en Casa” y combatir COVID19

Joaquín Salazar

Ricardo Segura

@DiarioCoLatino

“Quezalte se une, Quédate en casa”, es la campaña que ha iniciado el alcalde Salvador Saget con la que pretende incentivar al pueblo quezaltepecano a tomar las medidas necesarias para evitar el coronavirus COVID19.

“Hemos hecho el lanzamiento de una campaña de concientización contra el coronavirus llamada “Quezalte se une, Quédate en casa”, en la que invitamos a la ciudadanía a tomar las medidas que brinda el Gobierno central ante el anuncio del primer caso de Coronavirus COVID-19. Estamos llamando a la calma a la población Quezalteca, ya que no hay ningún caso sospechoso en Quezaltepeque”, afirmó Saget.

Ante esto, el edil repartió alcohol en gel para los ciudadanos del municipio, principalmente para aquellas comunidades que no han podido adquirir estos insumos. “Tenemos cientos de denuncias que tanto en las farmacias como supermercados se ha escaseado”, dijo.

Además, agregó que la comuna tiene dos mil unidades para repartir. “Comenzamos en el parque municipal, el mercado y posteriormente es llegar a las comunidades y colonias, porque el objetivo es repartir más de ocho mil unidades de alcohol gel y más de cinco mil mascarillas”, agregó.

El alcalde aseguró que las mascarillas estarán listas para la próxima semana, ya que se mandaron a hacer. No obstante, se está entregando información sobre que es el COVID-19 y cómo prevenirlo.

En cuanto a las recomendaciones, el edil recordó tomar las medidas que da a conocer el gobierno central, ya que lo principal es quedarse en casa. No hacer aglomeraciones, lavarse las manos con agua y en todo caso el Alcohol en gel y utilizar las mascarillas si están enfermos.

En relación a las medidas de la comuna de Quezaltepeque, Saget afirmó que las personas mayores de 60 años no se presentan a trabajar. También todo aquel personal donde su funcionamiento no es vital. Mientras que en el mercado municipal se tomó la medida que todo vendedor informal que no es del municipio no tiene entrada.