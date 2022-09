Edil de Potonico espera que ayuda a limpiar embalse “no sea solo para la foto”

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Diferentes instituciones de Gobierno se coordinaron para limpiar las grandes cantidades de basura que se acumuló en el embalse del Cerrón Grande en Potonico, Chalatenango, luego de una denuncia realizada por su edil, Jacinto Tobar.

El alcalde municipal de Potonico sostuvo que este problema se da año con año, pero este 2022 fue significativo, ya que con la gran cantidad de lluvias que se han tenido “ha habido una acumulación mayor de desechos en el municipio, específicamente en el embalse del Cerrón Grande”.

“Lastimosamente, somos el último municipio de este embalse y es donde nos llega todo este tipo de contaminación, dado a que hace dos años aproximadamente se hicieron acciones para eliminar parte del recinto acuático que tenía el lago, y esto evitaba que mucha contaminación de este tipo llegara a nuestro municipio, pero hoy se da dado en una gran cantidad”, comentó Tobar. La contaminación en el lugar lleva aproximadamente un mes, los principales son: plásticos como botellas, partes de vehículos, refrigeradoras, televisores “es una problemática que no se le ha dado respuesta desde hace dos años por CEL (Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa) y luego nosotros por no contar con los recursos, ya que el Gobierno nos quitó parte del FODES, y eso afectó para que nosotros no podamos hacer campañas para recolección de objetos, campañas de limpieza”.

El edil lamentó que el Gobierno central no tenga como prioridad el poder dialogar con los alcaldes para dar soluciones a los habitantes, tal y como la problemática de la basura en el Cerrón Grande.

Ante esta denuncia, el equipo de Gobierno actuó e inició el retiro de basura; el edil espera que “no sea solo para la foto”, sino que brinden una respuesta a esa problemática. Para retirar la basura, se estima que se realice en cuatro meses con por lo menos 100 trabajadores, ya que la cantidad es significativa.

La problemática sí se ha politizado, ya que miembros del partido de Nuevas Ideas llegaron al lugar, si bien a ayudar, pero identificados con su instituto político y por medio de camisas y gorras.

Este viernes fueron alrededor de 250 personas las que ayudaron a limpiar el embalse. Según autoridades de Gobierno; se estima recolectar cerca de 80 toneladas de basura.

Sobre este tema, el ambientalista y presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, dijo que es una situación lamentable. “A mí me sorprende que las instituciones del Estado no tomen cartas en el asunto de forma urgente”, haciendo referencia al Ministerio de Medio Ambiente, CEL y Asamblea Legislativa, ya que esta última pretende legislar para multar a las personas que botan basura en la calle, “pero deben ir a la raíz del problema. Hay que entender que toda esa basura que se acumula, es culpa de empresas que producen plásticos de un solo uso”.