DT de Argentina dice que Messi jugará “siempre” con él

BUENOS AIRES/Xinhua

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró este miércoles que el astro Lionel Messi jugará “siempre” mientras él sea el DT (director técnico) del equipo.

“Conmigo Leo va a jugar siempre”, sostuvo Scaloni, quien analizó que el capitán “hizo un buen partido, un gran gol” en el triunfo 2-0 de este martes de Paris Saint Germain (PSG) de Francia sobre Manchester City de Inglaterra.

Al respecto, abundó que el delantero “jugó normal, terminó bien y eso es lo más importante”, tras su molestia en la rodilla izquierda en el partido del domingo 19 contra el Olympique Lyon.

“Conmigo Leo va a jugar siempre y, cuando no lo haga, será porque no lo veo en condiciones. En eso no tenemos ningún problema. En el equipo todos saben que hay uno solo que es titular”, dijo el DT en declaraciones al canal “TyC Sports”.

Scaloni elogió la actuación de la estrella del seleccionado con el PSG por la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.

Además, estimó que Messi, de 34 años, no se perderá ninguno de los tres partidos por la próxima triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

“Soy del pensamiento de que tiene que estar siempre, que es inamovible. Nos respetamos y eso es lo más importante”, manifestó.

Argentina visitará a Paraguay el jueves 7 de octubre en Asunción, luego recibirá el domingo 10 a Uruguay, y el jueves 14 a Perú, ambos en el Estadio Monumental, del Club Atlético River Plate, en Buenos Aires.

En este escenario, goleó 3-0 a Bolivia en su última presentación, el 9 de septiembre, con un “hat-trick” (tres goles) de Messi y el regreso del público a los estadios, con un 30 por ciento de aforo.