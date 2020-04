Downing Street: Primer ministro británico hace «muy buen progreso» en combate a coronavirus

LONDRES/Xinhua

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson está haciendo un «muy buen progreso» mientras sigue su recuperación de coronavirus en el hospital, informó hoy Downing Street.

El primer ministro está jugando y viendo películas clásicas y se dice que sus elecciones de entretenimiento incluyen a la comedia de 1987 Withnail and I y Lord of the Rings.

También ha estado jugando sudoku, de acuerdo con Sky News.

La novia de Johnson, Carrie Symonds, quien está esperando a su primer hijo en unas semanas, le ha enviado cartas y escáneres del bebé.

Downing Street anunció el viernes que Johnson había podido realizar «paseos cortos, entre periodos de descanso» en el Hospital St. Thomas en Londres.

Johnson fue mudado a una sala general la noche del jueves luego de pasar tres días en terapia intensiva. Fue llevado al hospital el domingo, 10 días después de haber dado positivo del virus.

El cierre de Reino Unido por el coronavirus encara su prueba más serie este fin de semana ya que se le pidió al público quedarse en casa durante el festivo por Pascua para desacelerar la propagación de la COVID-19.

La cifra de muertos de los hospitalizados en Reino Unido que dieron positivo de coronavirus llegó a 8.958 hasta la tarde del jueves, mientras que se han confirmado 73.758 casos de la COVID-19 hasta la mañana del viernes, de acuerdo con el Departamento de Salud y Bienestar Social.