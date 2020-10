DOS POSICIONAMIENTOS PARA EL DÍA DE LA MAL LLAMADA, RAZA O HISPANIDAD

Miguel Ángel Dueñas Góchez*

La de Gloria Álvarez que exalta la cultura maya, niega las etnias y ataca al catolicismo; y el de los ponentes revisionistas, uno español y otro colombiano, que afirman que España fue el mayor imperio de la historia y que se adelantó científicamente a su época, negando que haya cometido genocidios. Que estos, los genocidios, más bien fueron cometidos por los criollos tras los procesos de independencia. Asimismo ponderan el catolicismo y citan a grandes personajes históricos católicos.

En el proyecto cultural binacional los géneros históricos y de terror según Gloria Álvarez: No hay nada más triste y patético en este continente que ver a los latinoamericanos, especialmente a los indígenas, arrodillados ante una Cruz y una Virgen.

(https://drive.google.com/file/d/1pPZ0JHYuo9hYBZexzGRsOjsg3vm2QmG9/view?usp=sharing).

La cultura guerrera de las Cruzadas se exportaría hacia las nuevas colonias. Además, la Reina Isabel, que había patrocinado la Inquisición, es consagrada por el papa español Alejandro VI como primera Dama de este ’Nuevo Mundo’. El Reino de Dios se extendía así y los conquistadores exhortaban por la fuerza a los múltiples pueblos originarios (mal llamados indios) a convertirse a la fé católica. Una vez comprados por sus amos, los esclavos son marcados con hierros incandescentes (lo que se añadía a la marca que recibían en el barco o durante el embarque), sufren golpes de todo tipo para obligarlos a trabajar y las mujeres son frecuentemente violadas. Las tentativas de rebelión, probadas o no, son duramente reprimidas con latigazos, seguidas de una condena a muerte bajo tortura. Los esclavos son descuartizados por medio del suplicio de la rueda, mutilados, castrados, colgados o quemados vivos en la hoguera. Decapitados, las cabezas son exhibidas, siempre en la plaza pública o delante de las plantaciones, a modo de escarmiento. En caso de fuga, las orejas son arrancadas o las piernas cortadas. La imaginación en cuanto a los medios de tortura no tiene límite y la lista no es exhaustiva (https://www.cadtm.org/Ocupacion-y-genocidio-disfrazados).

La otra versión, niega completamente lo anterior (https://www.youtube.com/watch?v=THSgBY6lMrg ).

Aunque al final creemos que las personas nacen libres y no deben esclavizarse, pues son humanas.

*Licdo. en Relaciones Internacionales