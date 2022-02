Dos hurtos se han registrado recientemente en quioscos en un centro comercial de Soyapango

Samuel Amaya

En menos de 10 días se han reportado dos hurtos en un centro comercial en Soyapango, (Paseo Venecia), los afectados han sido los propios trabajadores quienes exigen al referido administrador, que imponga mayor seguridad para monitorear quién entra y sale de las instalaciones y que se cubra con cámaras de video vigilancia los puntos ciegos.

Según reveló un trabajador de un quiosco dentro del centro comercial, el pasado lunes 27 de enero él fue víctima de un hurto, le robaron el celular en la propia área de trabajo.

“Yo no echo la culpa como tal al centro comercial en decir que ellos son los responsables de que a mí me hayan robado mi teléfono; yo acepto, mi celular lo dejé en la parte interior del quiosco y es en parte mi culpa, porque no cerré bien por atender a otros clientes, prácticamente la artimaña que utilizaron fue que mientras una persona me estuvo entreteniendo mostrándole unos relojes y artículos, del otro lado, la otra persona (ladrón) aprovechó para agarrar mi teléfono celular”, relató el trabajador a Diario Co Latino, que por decisión personal quiso el anonimato.

Agregó que dejó el celular debajo de la vitrina para atender a clientes y cuando se despidió de estos, es que se percató que el celular ya no estaba y les notificó a los de seguridad del centro comercial y a sus superiores, “empezamos a llamar a mi teléfono y ya lo habían apagado”, según la fuente, habían transcurrido alrededor de 10 minutos, desde que se dio cuenta que el celular ya no estaba.

La jefa del denunciante fue directamente a la administración del centro comercial a revisar las cámaras de seguridad y “lo que sucedió allí es lo que me motivó a hacer un llamado, porque yo no le echo la culpa al centro comercial que me hayan robado, sino que, a lo que voy yo, es a la poca seguridad que hay aquí, en el sentido que si yo quiero auxiliarme a las cámaras de seguridad, uno espera que estén grabando y monitoreando todo el centro comercial y poder identificar quién fue el que hurtó mi teléfono para hacer una denuncia o al menos tener más precaución con este tipo de personas”.

“Cuando queríamos ver las cámaras de seguridad, nos dicen que no hay ninguna que enfoque directamente a los quioscos”, comentó.

La fuente pidió ver la grabación de la cámara de video vigilancia más cercana, pero a su superior le comentaron “que no estaban grabando, sino que solamente están en vivo, no tienen como un respaldo de ver minutos antes”.

“El centro comercial se desligó del asunto y en parte se entiende. Lo dejé así, transcurrió la semana normal y tomamos nuestras propias medidas de seguridad”, comentó el denunciante.

Sin embargo, aseguró que el lunes recién pasado, a otra trabajadora de otro quiosco le pasó una situación similar, le hurtaron su mochila, donde tenía hasta su sueldo que le habían dado justo ese día, además de los documentos.

Caso contrario del primer caso, ella no se percató en el momento del hurto, si no que, pudo haber sido a cualquier hora del día, pero cuando se percató que su mochila no estaba, avisó a seguridad y a la administración del centro comercial; ellos le volvieron a decir lo mismo, “el quisco de donde ella estaba es punto ciego y no hay ninguna cámara que respalde que fue lo que pasó, ni nada”, relató.

“Prácticamente con eso se queda el centro comercial, no podemos hacer nada porque no tenemos evidencia”, lamentó el trabajador.

Para contrastar la información, Diario Co Latino obtuvo la versión de la administración del centro comercial, donde se dijo que “todo el centro comercial está cubierto, tanto del parqueo como al interior, solo que obviamente cubren zonas, no específicamente quioscos”, refiriéndose a las cámaras de video vigilancia. Además, informó que cada quiosco es responsable de su mercadería y su producto.

La fuente que no brindó su nombre y cargo en la oficina de administración, responsabilizó al encargado del quiosco por ser “descuidado”. Además, ejemplificó que si alguien ve una persona que ha robado, llama a la seguridad y señala al actor, inmediatamente se registra y se investiga el caso.

Mientras que la persona del primer caso, aceptó la culpa, “asumo esa responsabilidad, pero que esto siga sucediendo no me parece bien”, detalló la fuente a este medio.

Contextualizó que en diciembre del año pasado, a unas jóvenes que visitaban el centro comercial eran seguidas por unos sujetos desconocidos, ellas andaban buscando a los vigilantes, pero ninguno aparecía hasta que se fueron a resguardar con otras personas de los locales, quienes les dijeron que se estuvieran con ellos y se llamó a la policía y a los familiares para que las llegaran a recoger porque los sujetos sospechosos rondaban en el comercial.

“Ninguno de los vigilantes se acercó para hacer algo, entonces, esos actos así son a lo que yo me refiero de que el centro comercial tendrá que mejorar, no es que ellos sean los responsables de que nos hayan hurtado las pertenencias, sino que directamente que tuvieran un mejor manejo de su seguridad”, concluyó.

Patrullas de la Policía Nacional Civil se estacionan alrededor de 15 minutos casi todos los días en horas de la mañana y vuelven en la tarde, pero estas son ocasionales aseguró la fuente.