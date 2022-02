Dos empates cierran primera vuelta en octavos de Champions

Madrid/Prensa Latina

El Atlético de Madrid igualó 1-1 ante el Manchester United y el Ajax de Ámsterdam 2-2 ante el Benfica, en el cierre de la primera vuelta por los octavos de final en la Champions.

Los colchoneros lograron mantener a raya al delantero portugués Cristiano Ronaldo, quien acostumbra a marcarles con facilidad, pero sólo consiguieron una igualada como locales, gracias al gol de Joao Félix al minuto siete de la primera parte que encontró respuesta de Anthony Elanga al 80 en el parcial de cierre.

Por su parte, el Ajax salió delante en su visita a Portugal cuando Dusan Tadic anotó al 18 en el período inicial, pero Sebastián Haller marcó un autogol para la paridad (1-1) al 25, luego consiguió la ventaja cuatro minutos más tarde (2-1), pero Roman Yaremchuk decretó el 2-2 definitivo al 72.

Tras la primera vuelta de los ocho cotejos solo tres clubes ingleses tienen ventajas notables sobre sus rivales, el Manchester City con un 5-0 insalvable para el Sporting de Lisboa, el Liverpool 2-0 sobre el Inter de Milán y el Chelsea, campeón vigente, 2-0 sobre el Lille francés.

Los primeros duelos de vuelta tendrán lugar los días 8 y 9 de marzo, entre los que destacan el que sostendrán el Real Madrid y el París Saint Germain, en la capital española, además del Bayern Múnich vs Salzburgo, que marcha 1-1 y tendrá decisión en territorio bávaro.

El resto de los enfrentamientos se llevarán a cabo entre el 15 y el 16 del propio mes, con las miradas sobre el Juventus vs Villarreal (1-1), además de los ya mencionados Manchester United vs Atlético de Madrid y Ajax vs Benfica, siempre en casa de los primeros.