Domingo inicia Subzonal de Ajedrez por casi 10 mil dólares

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Con la participación de 148 ajedrecistas centroamericanos, en ambas ramas,. este domingo se inaugura en el Hotel Best Wester Terraza de esta capital, el Torneo SubZonal de Ajedrez «Borís Pineda in memoriam», que repartirá premios por 9,500 dólares y será arbitrado por el mundialista, Erick Hernández, de El Salvador, Presidente Sub Zonal 2.3

Al respecto, Hernández informa que rindiendo un homenaje póstumo a Boris Pineda, uno de los ajedrecistas salvadoreños mas talentosos de todos los tempos, fallecido el pasado 11 de octubre, este torneo presencial se jugará a nueve rondas. «Nacional e internacionalmente, Borís marcó toda una época en la historia del juego ciencia, dejando un rico legado para las actuales generaciones y es lo menos que podemos hacer por él y por el grato recuerdo que nos dejó al partir para incorporarse al seleccionado celestial», expresa Hernández.

Dado el entusiasmo e interés por los premios por casi diez mil dólares, las inscripciones son las siguientes; En femenino, El Salvador con 19 jugadoras; Costa Rica 9; Panamá 7; Guatemala 6; Costa Rica 3 y Honduras una, total 46. En masculino, El Salvador 45; Guatemala 18; Panamá 14; Costa Rica y Honduras 12 y Nicaragua uno, para un total de 102.

Con experiencia, juventud y talento y aspirando a entrar en las primeras posiciones y ganar buen billete, El Salvador se presentará a este torneo con sus mejores cartas.