Doja Cat presenta su nuevo single “Kiss Me More” ft. SZA

@SAmigosCoLatino

Hoy, la superestrella mundial Doja Cat presenta el primer adelanto de Planet Her. “Kiss Me More” con SZA, el muy esperado primer sencillo de su nuevo álbum, fue escrito por Doja Cat, SZA, Yeti Beats, Rogét Chahayed, tizhimself y Carter Lang y producido por Yeti Beats. Llega con un video musical épico, dirigido por Warren Fu (The Weeknd, Kehlani), que ofrece el primer vistazo al nuevo mundo que Doja está creando.

El dominio de Doja continúa con la noticia de que su tercer álbum, Planet Her, llegará en el verano norteamericano de 2021

El mes pasado, Doja Cat, nominada en tres ocasiones al GRAMMY, subió al escenario de los Grammy para una presentación espectacular de su gran éxito “Say So”, que fue muy celebrada. También apareció en la portada de V Magazine y lanzó el video musical de su gran éxito viral “Streets”, que fue dirigida por Christian Breslauer y protagonizada por el actor y modelo Kofi Siroboe.