Disputa por el curul de Margarita Escobar en la Asamblea

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El curul de la diputada propietaria de San Salvador por Alianza Republicana Nacionalista, Margarita Escobar, ha estado en disputa entre su diputado suplente, Guillermo Portillo, y el jefe de fracción del partido, René Portillo Cuadra, quien presuntamente no lo deja suplir por no estar de acuerdo con “los ideales” del ahora diputado independiente.

Guillermo Portillo sostuvo en una entrevista televisiva que Escobar y él habrían logrado treinta mil votos en las pasadas elecciones, por lo cual, «me brinda el derecho de suplirle en su ausencia, pero de forma antojadiza no se me ha permitido (…) tras seis meses de ausencia de Margarita Escobar se me pudo llamar como su suplente a ocupar su puesto, pero no se hizo, se me ha coartado ese derecho».

Según Portillo se le castigó con no dejarle ingresar al Pleno Legislativo «por no arremeter contra el presidente de la República como lo indicaba la fracción». Informó también que va a luchar por ocupar el curul, incluso, a instancias como la propia Sala de lo Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral y la Junta Directiva de la Asamblea.

Además, Portillo afirmó que «no hay unidad» en la fracción del partido tricolor, ya que según dijo, una diputada le indicó que podría renunciar en poco tiempo «por el maltrato en la fracción, por la falta de oportunidades, por la falta de visión y porque ARENA no es una oposición constructiva».

Mientras que, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, comentó que como bancada están preocupados «por resolver el problema del alto costo de la canasta básica, por acompañar a las víctimas de los secuestros y asesinatos, cuerpos enterrados en cementerios clandestinos, eso atendemos prioritariamente».

El legislador leyó parte del artículo 21 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) que dice: «los diputados y diputadas suplentes serán elegidas de la misma manera que los diputados propietarios y mediante llamamiento de la Asamblea podrán integrarse para conformarla a propuesta escrita del coordinador del grupo parlamentario al que pertenezcan».

Por tanto, dijo Cuadra, «la potestad de llamar a un diputado suplente para suplir a un diputado propietario es del coordinador de la fracción legislativa, no es a propuesta de cualquier persona». Además, dijo que es “completamente legal” el que otro diputado suplente ocupe el lugar de un diputado propietario, así lo ha implementado Nuevas Ideas.

El diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y miembro de junta directiva, Numan Salgado, afirmó que no han discutido como tal una petición por escrita del diputado suplente Guillermo Portillo para suplir a Escobar, pero si en caso llegase a pasar se le dará estudio y verán la factibilidad o no.

Salgado agregó que la ausencia de Margarita Escobar en el congreso, nunca se había dado. “Creo que la diputada Escobar es irresponsable de no cubrir el espacio que el pueblo le dio a través del voto popular (…) hasta este momento no hemos visto una justificación legal que sustente la ausencia de la diputada Margarita Escobar”.