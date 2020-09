Disminuye actividad sísmica al norte de Santa Tecla

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) señaló una disminución sísmica registrada desde el pasado sábado a 5 kilómetros al norte del municipio de Santa Tecla, La Libertad, ya que en las últimas horas solamente se reportaron dos sismos, por las características de las señales el origen de esta actividad es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona.

Desde las 03:08 p.m. del 19 de septiembre se contabilizan un total de 95 sismos, de los cuales 15 fueron percibidos por la población y 44 han sido localizados, cuyas magnitudes oscilan entre 1.1 y 3.6. El sismo de mayor magnitud ocurrió a las 04:23 p.m. del día sábado, con una magnitud de 3.6, a una profundidad de 4 kilómetros y fue sentido en gran parte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), con una intensidad de III en la escala de Mercalli Modificada.

Los expertos en vulcanología del MARN descartaron que los sismos tengan relación con la actividad del volcán de San Salvador, ya que los datos del estudios de emisión de gases y medición de temperatura no revelaron alguna anormalidad. El evento no es considerado como un enjambre porque no se dio un sismo principal de activación, sino es una “serie sísmica” que se compone de sismos relativamente de baja intensidad.

El pasado sábado, la Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia sísmica, y un llamado para que las comisiones municipales de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Colón, San Salvador, Nejapa, Mejicanos y Ayutuxtepeque se mantengan en situación de apresto ante una posible emergencia.

Protección Civil pidió a la población guardar la calma, atender las indicaciones emitidas por las autoridades y no prestar atención a rumores o a información no oficial, ya que por el momento esta situación no representa ningún riesgo, pero si es importante estar en alerta por vivir en un país altamente sísmico donde este tipo de eventos suceden a menudo.