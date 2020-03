Disfruta de ‘TODXS NOSOTRXS’, una serie original de HBO

@SAmigosCoLatino

La nueva comedia dramática de HBO, TODXS NOSOTRXS, estrena el 22 de marzo por HBO y HBO GO. Bajo la dirección general de Vera Egito, la serie tratará temas vinculados con el universo LGBTQIA+ como la comprensión, inclusión, aceptación y el uso del lenguaje inclusivo.

Con un tercio de su elenco integrado por personas trans y/o de género no binario, TODXS NOSOTRXS es protagonizada por Clara Gallo quien interpreta a Rafa, joven de 18 años, pansexual y de género no binario, que decide dejar a su familia y mudarse a la casa de su primo, Vini (Kelner Macêdo), en São Paulo. Vini ya comparte el espacio con su mejor amiga, Maia (Julianna Gerais), y ambos se sorprenden al descubrir que Rafa se identifica con el pronombre neutro y no con el género femenino o masculino. A su llegada, por ejemplo, Rafa explica que es prime -y no prima- de Vini.

A lo largo de ocho episodios de 30 minutos, la serie creada por Vera Egito, Heitor Dhalia y Daniel Ribeiro invita al público a entrar en el día a día de tres jóvenes que viven constantes descubrimientos y desafíos personales y profesionales. “Desde el inicio de la producción de TODXS NOSOTRXS, teníamos un objetivo muy claro de tratar la serie con delicadeza y veracidad para que sea realmente inclusiva, tanto en su dialogo como en nuestras acciones”, explica Roberto Rios, Vicepresidente Corporativo de Producciones Originales de HBO Latin America. “Nos motivó el deseo de contar una historia que aborda temas importantes y, al mismo tiempo, da visibilidad y reconoce a las diversas personas que forman parte de nuestra sociedad”, afirma.

Después del estreno de cada nuevo episodio, el podcast oficial de TODXS NOSOTRXS se transmitirá en vivo en HBO GO, el sitio web de HBO y las principales plataformas de podcast. Con la participación de Vera Egito, Daniel Ribeiro y la guionista colaboradora Alice Marcrone, la conversación profundizará sobre los temas retratados en la serie. Al final de la temporada, un programa adicional contará con el trío de protagonistas: Clara Gallo, Kelner Macêdo y Julianna Gerais, para recordar los mejores momentos y revelar secretos detrás de cámaras.

TODXS NOSOTRXS cuenta con la dirección general de Vera Egito, quien también es la guionista junto a Daniel Ribeiro. Los guiones cuentan con la colaboración de Alice Marcone y Thays Berbe. La producción es de Luis F. Peraza, Roberto Rios, Eduardo Zaca y Claudia Clauhs de HBO Latin America Originals; Gil Ribeiro, Marcia Vinci y Margarida Ribeiro de Coiote, y Heitor Dhalia y Egisto Betti de Paranoïd Filmes.