Discurso de Bolsonaro reduce tensión en Brasil y augura transición normal, dice analista

El primer discurso del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, el martes, dos días después de perder la segunda vuelta electoral, desescaló la tensión en Brasil y pese a que el mandatario no reconoció la derrota sus declaraciones auguraron una transición normal con el próximo Gobierno, dijo el analista político Brian Winter a la Agencia Sputnik.

“Aunque (Bolsonaro) no reconoció el resultado explícitamente sí dijo que va a cumplir con la Constitución (…) Esto es un momento muy importante, y ahora pierde un poco de su drama, claramente hubo una desescalada con el discurso de hoy”, comentó Winter, editor en jefe de la publicación estadounidense Americas Quaterly.

En un breve discurso en el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, Bolsonaro evitó mencionar a su rival y vencedor, el expresidente Luiz Inácio Lula de Silva (2003-2011), y tampoco se refirió a un posible fraude, como mencionó en varias ocasiones durante su campaña electoral.

Su jefe de Gabinete, Ciro Nogueira, dijo tras las palabras de Bolsonaro que el mandatario autorizó el comienzo de la transición con el equipo del presidente electo.

“Nunca iba a felicitar a Lula, para él era mucho reconocer el resultado, pero al no refutarlo ahora va a volver a cierta normalidad la situación (…) Él llegó al podio para apoyar una transición normal, habrá algunos transtornos porque no es un gobierno que se caracteriza por su gobernalidad democrática, pero comparado con las expectativas y miedos que algunos teníamos hace un mes, está ok”, explicó Winter, quien como periodista cubrió varios países de América del Sur desde principios de la década de 2000.

El analista, basado en Nueva York, comentó que si el mandatario hubiese protestado demasiado, se habría arriesgado a problemas judiciales o hasta la revocación de sus derechos políticos.

“Bolsonaro estaba pensando en su futuro político, él salió de esta elección con mucho capital político, para él, para su familia y especialmente para su movimiento, es cierto que perdió pero perdió por solo dos puntos. Bolsonaro se va pero el bolsonarismo sigue muy fuerte”, afirmó Winter.

Aliados del presidente ganaron la gobernación de los tres estados más grandes de Brasil –Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro- y algunos de sus exministros fueron electos en el Congreso.

Durante los dos días en que el mandatario prefirió no hacer declaraciones, sus simpatizantes organizaron cortes de carreteras masivos en todo el país y han convocado a marchas descontentos con el resultado electoral.

El martes, la Policía Militar utilizó balas de goma y gas lacrimógeno para despejar varias de las protestas, tras una orden que el Supremo Tribunal Federal emitió el lunes.

Bolsonaro no condenó las manifestaciones y afirmó que eran fruto de “la indignación y de un sentimiento de injusticia” por cómo se dio el proceso electoral.

Para Winter, los comentarios de Bolsonaro “buscan cierto equilibrio, no quiere desalentarlos pero tampoco quiere violencia porque no le sirve”.

Añadió que en los próximos dos meses de transición tendrán lugar más manifestaciones y actos antidemocráticos, pero “claramente no va a pasar” una crisis institucional.

Lula se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 50,90 por ciento de los votos, frente al 49,10 de Bolsonaro, y asumirá su tercer mandato al frente del Ejecutivo a partir del próximo 1 de enero.