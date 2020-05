Director de Human Rights Watch calificó de disparate anuncio de demanda del presidente Bukele

@DiarioCoLatino

El Director Ejecutivo de la División Americana de los Derechos Humanos (Human Rights Watch), José Miguel Vivanco (JMVivancoHRW), manifestó en su cuenta de Twitter que la demanda que anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, contra la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional es “inadmisible”.

El presidente Bukele anunció anoche, en conferencia de prensa, que demandará a la Asamblea y a la Sala por violaciones a los derechos humanos, pues, “le han quitado toda las herramientas” para combatir la pandemia del COVID-19.

Ante el anuncio del mandatario, Vivanco manifestó: “@nayibjekele su demanda es inadmisible por ser un disparate. Un poder del Estado no puede acudir al sistema para que la CIDH revise decisiones de otro poder del Estado. El ejercicio de controles entre los órganos estatales no solo no viola derechos humanos sino que los protege”.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos también se pronunció en la misma dirección que Vivanco. En un comunicado, la Federación señala que “El Gobierno de El Salvador no puede presentar denuncia contra la Asamblea Legislativa ni la Sala de lo Constitucional ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues el artículo 23 del Reglamento de la CIDH establece que solo personas y grupos de personas pueden presentar denuncias”.