Director de Hospital San Rafael hace llamado a no propagar COVID-19

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El director del Hospital San Rafael, de Santa Tecla, Yeerles Ramírez hizo un llamado a la responsabilidad, a todas las personas con nexos epidemiológicos de pacientes con COVID-19, guardar las medidas sanitarias para proteger a los demás.

Ramírez se mostró preocupado por la actitud de esas personas que no están colaborando para reducir la pandemia sino que, al contrario, con sus acciones provocan más contagios.

“He conocido casos hace muy poco de familias completas en las cuales hay positivos, que están hospitalizados los mayores de la casa, y los jovencitos andan de arriba abajo visitando a los vecinos y ellos posiblemente fueron asintomáticos”, dijo el médico.

Agregó que aquellas personas que tienen manifestaciones claras de la enfermedad no les generan tanta preocupación como propagadores del virus, como sí es el caso de los asintomáticos.

Ese paciente (con síntomas) está bien identificado. Muchas veces nos preguntan ¿qué tan peligroso es el hospital?, no es que sea peligroso, ahí sabemos cuántos enfermos tenemos y a dónde están y cuáles son las medidas de seguridad, que es diferente a que yo vaya a un supermercado, donde un descuido puede hacer la diferencia entre enfermar o no”, dijo el médico.

Ramírez dijo que el nosocomio siempre está al límite y que los diputados deberían de hacer conciencia de lo que está pasando y aprobar la cuarentena estricta, porque lo más probable es que al ritmo que lleva el país en un par de semanas se registren al menos 500 pacientes diarios de la enfermedad.

El médico considera que la cuarentena estricta de quince días no sería una solución a la pandemia, pero ayudaría a disminuir el número de contagios, y no se trata que los diputados anden recorriendo los hospitales, sino es cosa de “sensibilizar sus sentimientos, su corazón, su cerebro y ver que este es un problema mundial, y (deberían) actuar no como políticos”, expresó

“Ellos, si están proponiendo el teletrabajo, pero quieren abrir la economía, eso es contradictorio”, criticó el galeno en una entrevista del canal migueleño TVO.

“Y aquí no va haber nadie que se salve, va a ser catastrófico”, advirtió el director, quien agregó que ayer se registraron arriba de 300 personas COVID-19 19 positivos, y estas cifras siguen subiendo, reiteró.

Informó que el Hospital San Rafael ha recibido mejoras, pues de ocho camas de cuidados intensivos que tenía, ahora cuenta con doce. También se cambió el tipo de aire acondicionado por uno con filtros especiales, lo cual es importante porque la nueva ambientación ayuda a destruir el virus en el ambiente y disminuir la carga viral.

“No son aires acondicionados normales, son aires que tienen filtros que son capaces de destruir las pequeñas partículas”. Pero sí recordó que se han suspendido todas las consultas externas y que solamente se está dando la receta repetitiva para los pacientes con enfermedades como hipertensión y diabetes, entre otras.

Añadió que -en promedio- se están entregando diariamente 300 recetas, para pacientes que adolecen de otros tipos de enfermedades diferentes al COVID-19.

Además, el Hospital San Rafael está entregando medicamentos por la modalidad de entrega a domicilio, a través de Correos de El Salvador.

Antes de la pandemia, el hospital atendía en promedio a unas 600 personas al día, a quienes se les brinda consulta y entrega de medicamentos, por lo que hoy la cifra está en un 50 % explicó el funcionario.