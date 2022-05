«Diputados ven con preocupación de que el GOES pueda usar los fondos de pensiones»

Samuel Amaya

Algunos diputados de la Asamblea Legislativa les preocupan que el Gobierno pueda tocar el fondo de pensiones para honrar sus deudas a corto plazo, pues en enero del próximo año, El Salvador debe pagar $800 millones en eurobonos, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece estar más lejos que cerca, ya que El Salvador no logró concretar los $1,300 millones con dicha entidad.

Recientemente, la agencia calificadora de riesgos Moody´s dijo que una de las opciones que tiene El Salvador para pagar esa deuda de corto plazo, sería con la reforma al sistema de pensiones, pues el Gobierno tendría liquidez.

Sin embargo, esta opción genera preocupación en la oposición. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, sostuvo que siempre estará la alternativa de tocar los fondos de pensiones, pues con el FMI no se logró un acuerdo. “El Fondo Monetario Internacional había dado algunas condiciones que el Gobierno no quiso aceptar y que hubieran permitido hace ya casi un año tener la liquidez suficiente para enfrentar los compromisos que se tienen actualmente y los que van a vencer en enero del próximo año”.

Ortiz sostuvo que el Gobierno no quiso aceptar las condiciones que estaban en línea de lo que cualquier gobierno democrático debería de poder ofrecer, y al negarse, “nos ha puesto a todos los salvadoreños en una posición muy complicada, hemos caído casi al fondo de las calificaciones de riesgo, lo último que queda es básicamente no poder pagar y entrar en una situación complicada financieramente”.

La diputada Marleni Funes, del FMLN, sostuvo que ni siquiera se debería de pensar o estar en las probabilidades el hecho de tocar los fondos de pensiones. La legisladora consideró que es necesario una nueva ley de pensiones y no una reforma, además el sistema “debería ser nacional, no es justo que por administrar se les estén cobrando”, refiriéndose a las AFPs.

El partido oficial, GANA, aseguró que no es posible pagar deuda con el fondo de pensiones, porque dicho dinero está invertido, según Romeo Auerbach, más del 90% de los fondos en las AFPs no los tienen físicamente, “está colocado, aunque quitáramos a las AFPs, se le va a tener que pasar esa cartera a algo nuevo, pero no en dinero, no tenemos ese dinero”.

Mientras que el jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), René Portillo Cuadra, recalcó que hasta la fecha no se ha conocido una propuesta oficial de cara a reformar el Sistema de Ahorro para Pensiones. Además, agregó que los tres puntos que debe contener la iniciativa previsional, es para garantizar unas mejores pensiones.

“La propuesta que nosotros apoyaríamos es la que tenga 3 características: que las cuentas individuales se respeten y se utilicen para tener mejores pensiones, que sea una reforma previsional estable y que sea una reforma previsional incluyente, es decir, de que también se consideren otras opciones de pensiones para la población económicamente activa pero también para aquellos que de alguna manera están cesantes de tal manera de que haya una cobertura universal en el tema previsional”, comentó Cuadra.

Arena espera que el Gobierno comparta la propuesta con todos los sectores sociales para que logre hacer una propuesta de consenso, una propuesta viable.

Desde septiembre del año pasado, el Gobierno viene postergando la reforma al sistema de pensiones. Funcionarios del Ejecutivo afirmaron días atrás que la reforma está lista, pero será el mandatario, Nayib Bukele, quien la anuncie formalmente.