Diputados rechazan prórroga para atención de hijos de cotizantes

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Los diputados rechazaron una solicitud del Gobierno para prorrogar un año más la reforma al artículo 2 de la Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que extiende la atención médica para hijos de cotizantes hasta los 18 años.

En el dictamen, acordado por la comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, Delmy Cañas de Zacarías, directora del ISSS, solicitaba la prórroga bajo alegatos en su mayoría de índole económico, exponiendo que es necesaria la especialización de médicos, adecuar las instalaciones para la atención, medicamentos e insumos.

Al respecto, Rodolfo Parker (PDC) rechazó la solicitud del ISSS de prorrogar la atención a los hijos de asegurados por motivos económicos, y cuestionó que el Gobierno tenga dinero para otras prioridades que benefician en menor escala a la población.

“Esta es una medida para el pueblo, esto es vida; que no nos vengan a decir que no hay pisto para la salud del pueblo, pero hay pisto para el subsidio a los buseros, para la propaganda del Gobierno, para los seguros privados de ustedes, sus ministros y presidentes de autónomas, para eso sobra la plata pero no para los niños y jóvenes del pueblo”, sentenció el legislador.

La reforma fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 28 de febrero de 2019 y contó con un año de gracia para su entrada en vigencia, período que caduca el 14 de marzo próximo, fecha en que el ISSS deberá atender a más de 120,000 jóvenes entre los 13 y 18 años. En el mismo sentido, Daniel Reyes (diputado del FMLN) tildó de condenable la actitud del Ejecutivo de no querer atender a los hijos de los trabajadores y llamó la atención de los legisladores en que, de apoyar la solicitud, estarían demostrando que para ellos la salud únicamente sirve como propaganda publicitaria.

“Con esta solicitud que hacen y que quieren que esta Asamblea Legislativa se preste a bloquear a esta atención que merecen los hijos de los cotizantes queda demostrado que solo utilizan el tema de salud para su propaganda publicitaria”, condenó Reyes.

La solicitud del Ejecutivo y el ISSS no alcanzó los votos necesarios para su aprobación en el pleno, ya que únicamente veinte diputados, en su mayoría de GANA y PCN, dieron su apoyo; veinticinco fueron en contra, incluyendo toda la bancada del FMLN, y una abstención; los demás legisladores se mantuvieron ajenos a participar en la decisión.