Diputados rechazan el posible recorte de plazas en el Gobierno

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Los diputados de la Asamblea Legislativa manifestaron su rechazo a las posibles acciones que el GOES efectuaría con los empleados públicos, pues el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó que dejarían en “stand by” algunas plazas dentro del Estado para así cubrir el costo de las medidas que ha adoptado el Gobierno para regular los precios de los combustibles.

Según Hacienda, serán aproximadamente $50 millones los que el Estado dejaría de percibir con las medidas que se han adoptado. “Vamos a recortar en el mismo gasto público, aquellas plazas que no son necesarias, pues se dejarán en stand-by, y veremos, no es que no sean necesarias, sino que aquellas plazas que puedan esperar un poco más se van a dejar ahí, esperando un poquito”, dijo Alejandro Zelaya.

La diputada Marleni Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es de la idea que los recursos deben salir del gasto de comunicaciones del GOES y no insinuar despidos. “Mejor se debería de hablar en tener austeridad en el tema de comunicación, y que esos millones de dólares que se gastan en propaganda y publicidad deberían de ser invertidos para poder subsidiar a los salvadoreños con el tema del combustible”.

La legisladora sostuvo que existen prioridades “y entre dejar a cientos de trabajadores sin empleo y sin un ingreso mensual, se debería mejor de estar pensando en recortar, por ejemplo, los viáticos que tienen las diferentes instituciones de Gobierno, esta Asamblea Legislativa, y la Corte Suprema de Justicia”.

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, dijo que hubiese sido importante tener dicha conversación y análisis previo a aprobar esos decretos de subsidios a los combustibles, ya que “era lo que siempre habíamos planteado, que esto impactaría directamente las finanzas del Estado y no sabíamos qué medidas tomaría el Ejecutivo para ajustar ese faltante de ingresos; ahora lo anuncia el ministro pero no deja de ser todavía de una forma muy amplia y muy vaga, realmente no sabemos por dónde se va a recortar para poder hacerle frente a este subsidio”.

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), René Portillo Cuadra, sostuvo que los recortes los deben hacer en otros rubros y no en los empleados, “los recortes deben hacerse donde está la grasa del Estado, por ejemplo, la inversión en bitcoin, más de $350 millones que no le sirven en lo absoluto al país”.

Mientras que el diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Juan Carlos Mendoza, aseguró que el ministro de Hacienda “tiene en las manos una gran responsabilidad de país y buscar las mejores alternativas es una de las situaciones que está enfrentando y va a enfrentar”.

El legislador consideró que durante años, partidos políticos que han gobernado habrían otorgado plazas para “activistas” o para “pagar favores” (…) “yo creo que es válido revisar el tema de exceso de personal (…) y si hacemos una revisión del trabajo de cada uno de los empleados, yo creo que es válido ver quién está haciendo bien su función y quién no”.