Diputados piden al GOES evitar conflictos internacionales

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Sobre la denuncia de Nicaragua de la presunta violación de su espacio marítimo por parte de buques militares de El Salvador, diputados de la Asamblea Legislativa han coincidido que el Gobierno de El Salvador debe enfocarse en los problemas internos y que no se meta en problemas internacionales.

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Ricardo Godoy, sostuvo que la carta declarativa del Gobierno de Nicaragua “es nada más eso”, es una primera acción de orden diplomática, en el que está dando a conocer que ellos están conscientes que hay buques de guerra de El Salvador en sus aguas.

“Espero no ser irresponsable con mis palabras, pero ojalá, que, por todo el contexto, cuando hay un tema impopular para el Gobierno hay una cortina de humo y espero no sea esto”, expresó Godoy, en contraste sobre la reciente noticia que ha generado gran impacto en los salvadoreños, los 26 cadáveres que se encontraron en una sola fosa clandestina. Tres de las víctimas son recientes, se trata de la futbolista Jimena Ramírez, desaparecida el 24 de octubre del año pasado, y los hermanos Guerrero Toledo, desaparecido el 18 de septiembre del año pasado, los cuales el gobierno negó en un principio, en afán de no poner en duda el propagandizado Plan Control Territorial.

El jefe de fracción del partido tricolor, René Portillo Cuadra, razonó que el tema se debe de discutir de manera diplomática, sin embargo, agregó que, en el país, se tiene una cantidad de problemas mayores, “como lo es, el alto precio de la vida y los desaparecidos”.

“Yo creo que las energías del Gobierno y del cuerpo diplomático deben de ponerse en función de solventar esto de manera dialogada y no a través de otra vía. Ojalá que todo este poderío militar e institucional se pudiese ocupar mejor para contrarrestar la serie de desaparecidos que hay en el país, la inseguridad y obviamente la debilidad del Plan Control Territorial”, externó Portillo Cuadra.

La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, afirmó que El Salvador debe cuidar sus relaciones diplomáticas, ya que “tenemos suficientes problemas al interior del país: con la pandemia, las crisis institucionales, el tema económico, la inseguridad, como para estar teniendo problemas a nivel internacional. Considero que el derecho marítimo debe de respetarse”.

Mientras que el diputado Romeo Auerbach, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), es de la idea que se debe esperar a que el Gobierno de El Salvador emita una respuesta al respecto, ya que actualmente solo se conoce la versión de Nicaragua.

“No creo que nosotros estemos con buques y con armamento militar. Solo hay dos opciones cuando pasa algo así, que quisiéramos hacer algo malo o invadir Nicaragua, pero estoy seguro que El Salvador no está para hacer presión de que quisiéramos invadir”, puntualizó Auerbach.