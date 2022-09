Diputados esperan un presupuesto enfocado en la necesidad de la población

Samuel Amaya

Este viernes es la fecha límite que tiene el Ministerio de Hacienda para presentar el proyecto de presupuesto general de la nación 2023. Ayer martes, el titular, Alejandro Zelaya informó que lo presentaría el último día. Diputados han pedido que para su elaboración se tomen en cuenta las necesidades de la población.

El presupuesto general del Estado de este año fue de $7,967.7 millones, el ministro de Hacienda no dio mayores detalles sobre el mismo este martes; sin embargo, aclaró que “se sigue trabajando en ello”. Adelantó que “lo más probable es que incremente en las áreas estratégicas”.

“Hemos trabajado desde abril de este año (…) puede pasar todo, no creo que disminuya, porque las necesidades del pueblo salvadoreño todavía están, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. La seguridad en este país si bien es cierto hemos avanzado mucho, pero todavía nos hace falta seguridad. El sistema de salud ha mejorado mucho, ahora tenemos nuestros hospitales totalmente proveídos con medicamentos, pero me imagino que algún medicamento nuevo se debe que comprar, por ejemplo, el año pasado no teníamos viruela del mono, me imagino que Salud me va a pedir algunos medicamentos para eso”, planteó Zelaya.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que una vez se presente el proyecto de presupuesto, las puertas de la Asamblea Legislativa deben estar abiertas para que organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general puedan plantear las necesidades.

La parlamentaria recordó que el presupuesto 2022, aunque se aprobó como uno de los presupuestos con mayor inversión pública en la historia, “la realidad es que al momento de la ejecución esta ha sido baja, alrededor del 18% de la inversión pública, la misma historia pasó en el 2021, supuestamente se aprobó con una inversión muy grande, pero lo que se logró ejecutar fue alrededor del 55%”.

“Me parece que esto es un problema y nos da el síntoma de que no necesariamente lo que se apruebe en el pleno, es lo que va a suceder”, destacó Ortiz.

El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, sostuvo que el Gobierno debe priorizar el gasto público, en el sentido que no se debe “gastar millones de dólares en publicidad y en lobistas para mejorar la imagen del presidente en otros países”.

También, a consideración de Cuadra, se deben recortar los gastos en los viajes y viáticos de los funcionarios, “recortar los gastos como lo que hizo el director del Centro Nacional de Registros que se compró una camioneta de más de 70 mil dólares, cuando la gente en estos momentos no tiene siquiera que comer”.

En cuanto al presupuesto de la Asamblea, algunos diputados de la Junta Directiva, incluido el presidente, han manifestado que seguirá siendo el mismo, es decir, $57.6 millones.