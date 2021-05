Diputados de Nuevas Ideas niegan rendir homenaje a las víctimas de Chalchuapa

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Diputados del oficialismo rechazaron las solicitudes del diputado Jaime Guevara y Ricardo Godoy, del FMLN y ARENA, respectivamente, en el sentido de brindar un minuto de silencio y emitir un pronunciamiento público en honor a las víctimas del asesino serial, Hugo Osorio.

Con 18 votos a favor, 48 votos en contra y 2 abstenciones los diputados de Nuevas Ideas y afines no quisieron brindar el minuto de silencio para las víctimas, propuesta que fue mocionada por el diputado Jaime Guevara, del FMLN. Mientras que con 17 votos a favor y 52 en contra, los diputados, no apoyaron la propuesta del diputado Ricardo Godoy para pronunciarse como órgano de Estado. La diputada Dina Argueta, del FMLN, sostuvo que “es lamentable porque es el mensaje que se les da a las víctimas en el país, es el mensaje que se les da a la ciudadanía de la no importancia de que ahora en El Salvador estén desapareciendo personas, mujeres, jóvenes y que se estén encontrado fosas clandestinas”.

Argueta agregó que la Asamblea Legislativa debe ser un órgano independiente, “y mostrar su rechazo ante estos hechos”. El mensaje que dieron los diputados es que “no le dan importancia a la vida en las personas”, sostuvo la parlamentaria.

También el diputado Ricardo Godoy dijo que es “lamentable lo que vivimos en esa votación, que solamente se trataba de un pronunciamiento como órgano de Estado ante los hallazgos que se han encontrado y que hemos visto en el municipio de Chalchuapa, en Santa Ana”, expuso.

Godoy agregó que las únicas competencias del legislativo es “solidarizarnos con los salvadoreños y con las familias que han encontrado los cadáveres de sus familias, amigos, conocidos en esa masacre”.

“No es un tema que tenemos que verlo con tintes políticos, sino, por humanidad, con la preocupación de que nuestras familias pueden correr la misma suerte, por la inseguridad que estamos viviendo”.

El mensaje, aseguró, es lamentable porque “estamos viendo una bancada oficialista que se remite únicamente a los temas o a una agenda que viene de un órgano Ejecutivo que tendría que tener total independencia en sus decisiones y estamos haciendo los que nos corresponde desde este Órgano de Estado.