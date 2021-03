Diputados de ARENA y FMLN serán “adornos” en la Asamblea, dice Mario Tenorio

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Nayib Bukele, en la cadena nacional de la noche del domingo, mencionó que la oposición en la nueva Asamblea Legislativa no tendrá mayores competencias en el escenario político. De igual forma sostuvo que los diputados de Nuevas Ideas no negociarán con ARENA y FMLN porque “así lo decidió el pueblo”. Dejando entrever que los legisladores que integrarán dichos partidos no serán necesarios para las decisiones.

Quien comparte este pensamiento es el diputado de GANA, Mario Tenorio, quien señaló que el partido tricolor y el rojo no serán necesario para la toma de decisiones en la nueva legislatura. “Aquí hay que hablar con suma claridad, no son importantes ni trascendentales los votos que pueda tener ARENA y FMLN”. Tenorio agregó que para tomar decisiones, se necesitan 43 y 56 votos y “en ninguna de esas dos situaciones van a ser necesarios los votos de esos partidos políticos, por lo tanto, sus diputados van a venir a adornar la Asamblea Legislativa”.

Al respecto, la diputada electa por el FMLN, Anabel Belloso dijo: “Si él (Tenorio) siente que tener una representación en minoría es ser adorno, ya es cuestión de él”. También la izquierdista comentó que, en su caso, reafirma el compromiso con la población y con nadie más, “a esa población que confía en el trabajo que como funcionarios debemos realizar”.

Belloso agregó que tienen claro los compromisos que han adquirido con la población de cara a este nuevo período, y, por lo tanto, se deberán a los ciudadanos.

Mientras que Emilio Corea, de ARENA, dijo que el resultado de las elecciones le da a Bukele todo un margen de maniobra para tomar decisiones sin ARENA y FMLN.

“Al escuchar la cadena nacional me quedan clara varias cosas: primero, que aparentemente no habrá bonos; segundo, que se va a recortar la Junta Directa a la mitad, tercero, él (Bukele) con su bancada puede perfectamente aprobar cualquier cantidad de cosas que se le ocurra, lo único que no podría aprobar es el régimen de excepción o un toque de queda, pues necesita 63 votos; sin embargo, si hay otros colegas que se sumen y llegan a los 63, prácticamente tiene el poder total”, comentó Corea.

Reynaldo Cardoza, del PCN, concordó con las no negociaciones con los partidos tradicionales. El pecenista recordó algunas molestias del presidente Nayib Bukele durante la pandemia: “ARENA y FMLN siempre pusieron trabas en esta Asamblea Legislativa, y por eso es que él tiene razón en no querer negociar con ellos”.

En la nueva legislatura, ARENA tendrá 14 diputados, mientras que el FMLN solamente 4. Números que le serán insignificantes para los 61 diputados que tendrá Nuevas Ideas en Alianza con GANA.

Cabe destacar que tanto Cardoza (PCN) como Anabel Belloso (FMLN) quedaron para un período más. Ambos han manifestado que apoyarán las propuestas y leyes que vayan en beneficio de los salvadoreños, de igual forma no apoyarán la implementación de nuevos impuestos u otras leyes lesivas al pueblo.