Diputados de ARENA piden derogar Ley que regula aislamiento y cuarentena

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Diputados del partido ARENA presentaron en la Asamblea Legislativa una solicitud de derogatoria de la Ley de Regularización para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19, normativa aprobada la madrugada del martes y que plantea el cierre de la mayoría de actividades productivas en el país.

Los legisladores ampararon su petición por las acciones desarrolladas por el Ejecutivo como la suspensión del transporte público de pasajeros, entre otras, que no se encuentran detalladas en dicho marco legal, las cuales calificaron de abusos.

“Las razones son varias y es que los decretos 22 y 23 del Ejecutivo dieron pie a excesos que no están regulados en la ley de cuarentenas, somos enfáticos en decir que la amenaza y el miedo no son medidas para la salud, las medidas tomadas proponen un cierre total del país en el que no estamos de acuerdo”, dijo Mauricio Vargas, diputado de ARENA.

Vargas se refirió a la suspensión del transporte público la cual, afirmó, no es una medida sanitaria, sino un castigo a la población con enfermedades graves, en muchos casos que tienen que caminar tramos extensos en busca de atención médica especializada.

El legislador recordó que representantes del Gobierno no les explicaron que su deseo era paralizar totalmente el país, sino que la normativa serviría para abrir gradualmente a la actividad económica a partir del 16 de mayo, algo que con estas acciones desapareció totalmente.

“Se habla que las medidas actuales son para evitar la propagación, pero es contradictorio, cuando se dio el problema de las aglomeraciones por los 300 dólares dijeron que eso no afectaba, lo mismo dijeron de la marcha a favor del Gobierno del 1 de mayo”, recordó el legislador.

Los diputados de ARENA remarcaron que la ley de cuarentenas no permite la ejecución de medidas como las dispuestas en los decretos 22 y 23 publicados por el Ejecutivo y, por ello, solicitan la derogatoria de dicha normativa.

El partido tricolor sostuvo que de acordar la derogación de la ley de cuarentenas, continuará vigente el Estado de Emergencia Nacional y se mostró abierto a la posibilidad de retomar el estudio de la legislación, si el Ejecutivo muestra voluntad de mejorarla respetando los derechos de la población y las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En relación al tema, Carlos Saade, diputado tricolor, presentó un recurso de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo 22, ya que presenta problemas tales como la ampliación de medidas como limitación de circulación entre municipios y ordenando su salida por medio del número de Documento Único de Identidad (DUI).

“Lo que estamos viendo es una extralimitación más del órgano Ejecutivo. Hemos visto como durante toda la pandemia ellos han improvisado, ahora nuevamente demuestran esa improvisación ya que no se puede prohibir la circulación ni limitarla entre municipios”, dijo.

Para el parlamentario de ARENA, las decisiones del Ejecutivo contenidas en el Decreto Ejecutivo 22 no solo contradicen las disposiciones de la ley de cuarentena; sino, también, de la Constitución de la República.

Reacción del presidente Bukele

El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró que la única esperanza para evitar una catástrofe sanitaria en el país, es que funcione esta cuarentena especial. “Es clara la intención de los que quieren quitarla. Babean por ver cadáveres tirados en las aceras y poder culpar al Gobierno. ¿Acaso no ven que son vidas humanas?”, excribió en su cuenta de Twitter.

El mandatario dijo que ante esta intención de ARENA tendría que ser en negociación con el FMLN, pero advirtió que vetará esta posible decisión parlamentaria. “Guatemala lleva 50 días con las medidas que nosotros llevamos implementado durante 2 días. Pero aquí es una “dictadura”. Honduras lleva 2 meses con las mismas medidas que nosotros llevamos implementado durante 2 días. Pero aquí es una “dictadura”, criticó Bukele.