Diputados cuestionan nombramiento como viceministro de director PNC

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

Parlamentarios señalaron que el nombramiento del director de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Arriaza Chicas como viceministro de Justicia y Seguridad Pública pretende “blindarlo” ante el presunto cometimiento de delitos por desacatar las órdenes de trasladar por apremio a ministros ante la comisión especial que investiga el uso de recursos públicos y la adquisición de deuda en el marco de la emergencia por COVID-19.

Este jueves, el presidente Nayib Bukele nombró como viceministro a Arriaza Chicas, quien en dos ocasiones se negó a efectuar los apercibimientos de funcionarios requeridos en la Asamblea Legislativa. Su negativa a acatar las órdenes llevó a la comisión a certificar los dos desacatos a la Fiscalía General de la República por presunto delito de incumplimiento de deberes.

“El director de la Policía no tiene fuero, por lo tanto, en cualquier momento puede ser procesado y no anteponer el fuero como excusa para no ser llevado ante la justicia, por lo tanto, nombrarlo ministro o viceministro es ponerle fuero, ponerle blindaje, ponerle impunidad”, expresó el diputado René Portillo Cuadra.

El diputado Schafick Handal coincidió en que el nombramiento es para “blindar” al jefe policial y es una maniobra más para obstaculizar el trabajo de la comisión especial que investiga el uso de recursos públicos, “hasta la fecha, el Gobierno no ha dado cuenta de ni un solo centavo partido por la mitad de en donde han ocupado ese dinero”, dijo Handal.

Por el contrario, los diputados de GANA Guillermo Gallegos y Mario Tenorio, respaldaron la investidura de Arriaza Chicas como viceministro de Seguridad Pública. Hasta este miércoles, el cargo era ocupado por el director general de Centros Penales Osiris Luna Meza.