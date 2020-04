Diputados convocados este domingo para aprobar decretos por COVID-19

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Posterior a la reunión de la junta directiva y jefes de grupos parlamentarios que conforman el comité de crisis de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, presidente del Órgano Legislativo, convocó de carácter urgente para mañana domingo a las 12 del mediodía a la comisión política para discutir los decretos de Emergencia Nacional y Restricción de Garantías Constitucionales por el COVID-19.

Ponce dijo que a cada miembro del comité de crisis se les entregó una copia de la solicitud de la prórroga de Ley de Emergencia nacional y Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para la pandemia COVID-19, los cuales requieren 56 votos como mínimo a favor; por lo cual, el pleno legislativo fue convocado a las 2.p.m de este domingo a sesión extraordinaria para someter a aprobación dichos decretos ejecutivos.

El presidente de la Asamblea Legislativa adelantó que el decreto ejecutivo 593 de la Emergencia Nacional del COVID-19, fue presentado con algunos cambios por parte del Ejecutivo, sin embargo, enfatizó que éstos deben ser acorde a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, pidió que los decretos estén pre aprobados por los grupos parlamentarios y no estar en la espera en el pleno legislativo como ha ocurrido otras veces, que no hay plenaria por falta de acuerdos. «Hay diputados que vienen del interior del país y la situación como está no es para andar paseando», recalcó.