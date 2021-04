Diputados aprueban su gestión en los tres años anteriores

Samuel Amaya

La sesión plenaria ordinaria número 159 se desarrolló este martes, siendo la última de la legislatura 2018-2021, al menos así lo informó el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, días atrás, por lo que diferentes legisladores brindaron posiblemente las últimas declaraciones a la prensa sobre el trabajo que realizaron durante su gestión en este órgano de Estado.

El diputado Mauricio Ernesto Vargas, de ARENA, reconoció que en la legislatura 2018-2021 hubo deficiencias en los procesos administrativos, en el tema de la puntualidad y en la responsabilidad en ciertas medidas, así como fueron “muy” condescendientes, ya que “hay líneas que no se pueden pasar”, refiriéndose a los hechos que suscitaron entre la Asamblea y el Ejecutivo.

Vargas aseguró que no existe un proceso de nostalgia por ser la última sesión plenaria; sin embargo, dijo sentirse “feliz pero no satisfecho”, ya que su juicio, se pudo haber hecho más, pero no depende del factor individual, sino que es un conjunto. “Esta institución es muy difícil porque hay muchas ideologías, formas de programa, intereses”, expuso.

Mario Tenorio, de GANA, sostuvo que quedaron algunas situaciones importantes sin aprobar, pero es “aceptable” dentro de la producción de dictámenes. También comentó que la legislatura se marcó por las situaciones tensas que se dieron con el tema de la pandemia.

Tenorio espera que con la nueva legislatura que inicia el sábado, produzca mucho más, que cumpla con las expectativas y con la delegación y confianza que le ha brindado los salvadoreños.

Rina Araujo, del FMLN, dijo retirase muy contenta. “Me siento muy bendecida haberle servido a mi pueblo por tres años. Fue una oportunidad que se me dio en un momento sumamente crítico para nuestro país, sobre todo por el tema de la pandemia”.

Araujo aseguró que parte de esa satisfacción por la cual hoy se retira, es por que su posición fue “eminentemente técnica”. Araujo razonó que durante toda la pandemia le tocó trabajar el tema covid y poner sus opiniones y recomendaciones como personal médico.

Sin embargo, dijo sentirse “un poquito desilusionada” por la no aprobación de la Ley del Agua, estuvo convencida que si hubiese querido el partido ARENA se habría logrado tener una ley en estos momentos.

Misma opinión compartió el diputado Mauricio Vargas (ARENA) y Carlos Ruiz (FMLN), ya que no se sienten satisfechos por no dejar aprobada la Ley de Aguas, de Pensiones, de Lavado de Dinero y otros que su juicio eran necesarias, pero como ya se había mencionado anteriormente las ideologías se suelen sobreponer.

Pero, a pesar de lo anterior, Ruiz aseguró que esta legislatura produjo bastante para el país, e hizo falta una coordinación adecuada entre los distintos órganos de Gobierno.

Otros parlamentarios aprovecharon esta última sesión plenaria para marcar el inicio de un nuevo proceso de relación con la familia. Es el caso de Julio Fabián, de ARENA, que por doce años que estuvo en la Asamblea, no le dedicó mayor tiempo por su trabajo.

Pero ahora que no estará en la Asamblea para la próxima legislatura se lo dedicará a su familia, dijo. Fabián llegó a la sesión plenaria con su hijo de 14 años, a quien enfrente de las cámaras pidió perdón por todo el tiempo que no pasó con él.

“Yo le pido a mi hijo (lo ve) las disculpas porque a lo mejor nunca tuve el tiempo suficiente, pero de aquí en adelante lo voy a acompañar, en todo lo que sea necesario. (Esas) Son cosas que nosotros los políticos sufrimos y que nadie se da cuenta, pero creo que nunca es tarde”, expresó.

También dijo que se retiraba de la Asamblea muy contento de poder haberle generado a El Salvador “los mejores cuerpos de leyes”, que son leyes que le están funcionando a los salvadoreños. El parlamentario dijo sentirse satisfecho de haber sido partícipe de una Ley de Reconciliación Nacional, de la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Veteranos de la FAES y del FMLN, así como haber impulsado la Ley para una Vida Libre de Violencia, entre otros.

Así también resaltó los tribunales de medio ambiente y para la aplicabilidad de la Ley para una Vida Libre de Violencia entre otras de las cuales, se va agradecido.