Diputado suplente de Margarita Escobar renuncia a ARENA

El diputado suplente de Margarita Escobar, Guillermo Portillo, informó hoy sobre su renuncia del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ya que consideró que el rumbo del partido se perdió desde que perdieron las elecciones pasadas.

Además, porque presuntamente el jefe de bancada del partido tricolor, René Portillo Cuadra, no le permitió sustituir a Margarita Escobar.

Dijo que Escobar mandó una carta donde solicita al jefe de fracción un permiso para ausentarse y en esa misma, expresa que sea Guillermo Portillo es quien asuma el cargo.

Sin embargo, supuestamente, René Portillo Cuadra le dijo a Guillermo Portillo que no le iba a entregar el cargo. “Una de las razones es que yo en el pleno legislativo no confrontaba con el presidente de la República, no confrontaba contra los funcionarios del Gobierno actual, no atacaba a los demás partidos políticos”, manifestó Guillermo Portillo.

Portillo advirtió que irá a las instancias nacionales como la Sala de lo Constitucional y al Tribunal Supremo Electoral para ocupar el curul de Margarita Escobar.