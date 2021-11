Diputado de Nuevas Ideas reclama a Chivo Wallet por bloquearle la cuenta

Samuel Amaya

El diputado de Nuevas Ideas, Estuardo Rodríguez, reclamó en sus redes sociales porque la billetera del Gobierno, al parecer, tenía problemas con el uso de tipo comercial.

“Chivo Wallet, necesito que me solucionen mi problema con mi wallet comercial, la cual está bloqueada. No he obtenido respuesta de ustedes”, comentó el legislador propietario por el departamento de Ahuachapán.

Lo anterior también generó que decenas de salvadoreños hicieran sus denuncias en los comentarios, como el de un usuario, quien expresó “diputado, necesitamos que sean más serios los señores de Chivo Wallet, muchos tenemos problemas al convertir, transferir o retirar”, señaló.

Estos casos son unos cuantos respecto a los miles de usuarios que han denunciado en las redes sociales donde, además, ha habido un robo de identidad y que hasta a la fecha ni la PNC y FGR han actuado.

Recientemente, más de un centenar de personas han presentado avisos en la Fiscalía General de la República (FGR) por haber violentado su identidad, y haber retirado los $30 en bitcoin «regalados» por el gobierno.