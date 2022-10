Diputado de GANA pide disculpas por criticar trabajo de Nuevas Ideasv

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Romeo Auerbach, pidió disculpas este viernes luego de las críticas recibidas desde el oficialismo tras las declaraciones vertidas en un medio de comunicación donde criticó a diputados de Nuevas Ideas por no legislar en temas como las AFP y la Ley de Agentes de Seguridad Privada.

El legislador de GANA convocó a una conferencia de prensa la mañana de este viernes y fue ahí donde presentó sus disculpas tanto a su bancada como a la fracción de Nuevas Ideas.

“En algunas leyes en particular y con mi ímpetu de que yo quiero que estas leyes salgan lo más rápido posible, yo di valoraciones de otro grupo parlamentario, que es Nuevas Ideas. Si estuve en el programa… quiero hacer unas disculpas públicas porque la libertad de expresión no incluye dañar aliados”, comentó en referencia a las cítricas a Nuevas Ideas.

En el programa de entrevista “surgió otra cosa”, pues “cuando yo voy a los programas de televisión o de radio, yo no voy a hablar en nombre de GANA, lo hago como diputado individual, y si a veces lo he hecho en nombre de GANA, no es lo correcto, no solo porque hay que respetar los estatutos del partido, si no que no puedo irrespetar la amistad que tengo con mis compañeros de fracción”.

Sobre los tuits del presidente de la República, Nayib Bukele, donde mencionó a un “caballo de troya”, el diputado Auerbach aseguró que no tiene que ver con él. “Si yo estoy apoyando al presidente, yo no puedo empañar en mi intención que una ley salga bien o mal y darle armas a los que quizá sí son caballos de troya, eso es problema de ellos y lo tendrán que resolver”.

“Apoyar al presidente (Bukele) incluye respetar un esfuerzo que le ha costado mucho hacerlo como para que no entendamos que tenemos que tratar de sacar adelante una carreta que solo va impulsada por el presidente. Aquí el importante es el presidente, no es importante ninguno de los diputados y ministros aunque seamos de un equipo y no hay que empañarle eso”, destacó Romeo Auerbach.

El legislador aclaró que sus “enemigos” o “adversarios” son ARENA, FMLN, VAMOS, Nuestro Tiempo, “algunos periodistas y medios… no los voy a decir”, dijo.

Sobre su relación con Bukele, afirmó que le han pedido por un año que se postule para candidato a la Presidencia, esto a pesar de que es prohibido por la Constitución de la República en al menos 6 artículos. “Gracias a Dios ya lo anunció (…) de mi parte sé que estamos en esa misma condición de apoyo y alianza para el presidente, es un solo esfuerzo que se hará para 2024”.

Sobre la sanción que le impondría su partido, desconoce cuál sería, pero afirmó estar dispuesto a acatarla. El meollo del asunto fue que Romeo Auerbach cuestionó a diputados de Nuevas Ideas por la falta de trabajo en el tema de pensiones y la Ley de Agencias de Seguridad Privada. De igual forma habló en nombre de GANA al decir que su partido tenía listos sus votos para aprobar las leyes.

“La Ley de Agentes de Seguridad Privada nunca ha sido un tema mío, es un tema que yo apoyaba con el diputado Mulato. Desde que empezó ese ejercicio, yo he puesto tuits. No voy a meterme a interioridades, ahí aparentemente hay una disputa qué el sintió presión por otro lado (con el ministro de Trabajo) y mi respaldo es con él (con Mulato)”, aclaró Auerbach.

El legislador trató de justificar porqué sus iniciativas no son incluso agendadas. Sin embargo, en su declaración divagó en otros temas. “Creo que hay que entender que mis iniciativas van a causar que la oposición quiera agarrarse de eso, porque no hayan de dónde agarrarse para meter algo que no existe, pues mis iniciativas si no pasan no hay ningún problema, hay que entender que no debe ser una excusa para que la oposición agarre alguna fuerza de decir que se les trata igual”.