Diputado brasileño dice que gente que votó a Bolsonaro anulará su sufragio en el balotaje

El resonado caso que hace cinco días tuvo como protagonista al exdiputado federal brasileño y aliado del presidente Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson, hará que mucha gente que votó al actual mandatario en primera vuelta anule su voto en el balotaje del próximo domingo, asegura en entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik el diputado paulista Paulo Teixeira.

«Creo que mucha gente que voto a Bolsonaro va a anular el voto por el tema de Jefferson. Ese tema traspasó a la política, ahí no hay política, ahí hay un crimen. Ahí hay una escalada de aquellos que están queriendo promover un golpe y parte de la derecha brasileña no quiere promover un golpe, quiere vivir dentro de un sistema democrático, no quiere perder su libertad», afirma Teixeira en declaraciones a esta agencia.

Jefferson fue acusado el lunes de cuatro intentos de homicidio luego que el domingo atacara a tiros a agentes de la Policía Federal que fueron a detenerle a su domicilio.

El abogado utilizó un fusil y lanzó granadas a los agentes que fueron hasta su casa en el estado de Río de Janeiro (este) el 23 de octubre cumpliendo una orden del juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes.

El político se atrincheró en su casa durante ocho horas pero se entregó al final de la tarde y ahora está preso en una cárcel de la ciudad de Río de Janeiro.

El exdiputado estaba en prisión domiciliaria por presuntamente pertenecer a una «milicia digital» que organiza ataques a las instituciones democráticas a través de internet.

Dado que incumplió varias medidas del arresto (como usar las redes sociales, recibir visitas, conceder entrevistas o divulgar noticias falsas), el juez Moraes decidió que volviera a la cárcel.

«El tema de Jefferson va a promover un voto nulo de una parte del bolsonarismo y el sector más pobre, que estaba en disputa, va a votar por Lula y eso ya lo mostraron las encuestas de Datafolha», insiste Teixeira.

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO

La cúpula judicial de Brasil expresó en los últimos días su desconfianza acerca del reconocimiento del resultado electoral del domingo por parte de Bolsonaro.

Miembros de la Suprema Corte, a los que tuvo acceso el periódico Folha de São Paulo, coincidieron en que Bolsonaro se dirige a su electorado con el objetivo de provocar disturbios el 30 de octubre, en caso de una derrota.

«No existe ninguna razón para que (Bolsonaro) no reconozca la derrota. No consiguieron demostrar ningún fraude en las urnas. Ya estamos en una segunda vuelta, en el primer turno ninguna urna fue presentada como fraude, los militares hicieron una auditoría y el Tribunal Superior Electoral (TSE) hizo una auditoría y no encontraron nada», se tranquiliza el diputado.

Y enfatiza: «entonces va a quedar como un berrinche de perdedor y no como un no reconocimiento de un resultado lícito, propio del juego democrático, donde la última palabra la tiene el elector. Bolsonaro va a tener que acatar el resultado lo acepte o no».

Asimismo, Teixeira adelantó que el domingo va a acompañar el recuento de votos junto con el presidente del TSE y los presidentes de ambas cámaras legislativas, «legitimando el acto».

CONGRESO Y DESAFÍOS

En caso de una victoria, Lula da Silva tendrá otro duro escollo en su camino, quizás tan desafiante como las presentes elecciones: el Congreso y su adalid burocrático, el centrão, un poderoso grupo de partidos sin ideología definida que prestan apoyo en el Congreso Nacional a cambio de dinero y cuotas de poder.

«El centrão no es un partido político que se cierre sobre una idea y muchos van a apoyar a Lula. Una parte grande del MDB (Movimiento Democrático Brasileño, centro derecha) o del PSD (Partido Social Democrático, liberal) que ya apoyaron a Lula en la primera ronda e, inclusive, miembros del partido de Bolsonaro van a apoyar a Lula, porque de ese partido, que tiene 99 diputados, 29 son de Bolsonaro pero 70 no son bolsonaristas, y ahí creo que va a ser posible el diálogo en el Parlamento», confía Teixeira.

Luego, consultado sobre los primeros desafíos que podría tener un posible tercer mandato del exmetalúrgico, responde que «primero tendrá que pacificar al Brasil, que tiene una polarización muy grande».

Luego, construir consenso «de manera amplia», para así «viabilizar un programa de crecimiento de recuperación de políticas públicas, mejoría de salarios, todo dentro de un programa de disciplina fiscal».

El legislador que pugna por renovar su mandato tras un fallo del TRE que le haría ejercer una suplencia, recordó que durante el actual Gobierno 30 millones de personas cayeron en el mapa del hambre, «perdieron sus empleos, sus casas y sus vínculos familiares y es por eso que se ve tanta gente sufrida en las calles de São Paulo».

«Ahora es necesario hacer un programa de contención social; la renta básica de ciudadanía y la bolsa de familia son programas pero no son los únicos programas. Hay que lograr que esas personas vuelvan al mercado de trabajo, tengan casas y sus hijos estudien. Tiene que ser una red de políticas públicas que estén articuladas entre sí para sacar a esas personas de la pobreza y de la miseria», enfatiza.

El pasado 2 de octubre Teixeira fue elegido para un nuevo mandato en la Cámara Baja del Congreso brasileño, pero el Tribunal Regional Electoral de São Paulo reconoció la elección del candidato Pablo Marçal, en conflicto con su partido, y relegó al legislador a la posición de diputado suplente, decisión que él apeló.

Lula da Silva y Jair Bolsonaro se medirán en una segunda vuelta presidencial este domingo luego de que el primero obtuviera el 48,43 por ciento de los votos y el segundo 43,20.

Quien gane gobernará el quinto país más grande del mundo durante los próximos cuatro años.