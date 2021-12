“Dios me tiene de pie»: Dina Toledo, madre de los hermanos Guerrero

Gloria Silvia Orellana

El ambiente de tristeza es solo superado por los recuerdos que fluyen de amigos, vecinos y familiares al referirse a los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo.

«Dios me ha ayudado para llegar a encontrar a mis hijos y agradezco porque me encontraba en un momento tan crucial. Porque no hallaba qué hacer y estaba sola», dijo Dina Ivette Toledo, antes de salir en el cortejo fúnebre hacia un cementerio privado de la capital.

Asimismo, Dina agradeció a los medios de comunicación, amistades y organizaciones de la sociedad civil por unirse y dar apoyo en la búsqueda de sus hijos.

«Fueron ustedes la prensa que me ayudaron a buscar a extender mi búsqueda luego están las organizaciones que me ayudaron en muchas áreas. También a las personas que no sé sus nombres pero que vinieron a apoyarme. Y agradezco a la presidencia porque ellos pagaron la totalidad de los gastos funerarios «, expresó Dina Toledo.

Los hermanos Guerrero Toledo estaban desaparecidos desde hace tres meses, luego que subieron a un taxi pirata, en la colonia quezaltepec, Santa Tecla, y nunca llegaron a su destino.

Los funcionarios de gobierno, que no aceptan que en el país haya desaparecidos, dijeron que los hermanos Toledo estaban vinculados con temas de drogas.

La madre de los jóvenes, indignada, rechazó la versión del Gobierno, y pidió apoyo de las organizaciones de la Sociedad civil, lo que provocó el «abandono» del gobierno.