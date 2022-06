Dinero del bitcoin pudo haberse ocupado para familias vulnerables

Samuel Amaya

En los últimos días, el valor del Bitcoin ha caído significativamente. Este lunes su valor era de $21,561.40 (hasta el cierre de esta nota), significando así, pérdidas para el Estado, ya que ha comprado cientos de criptomonedas; sin embargo, el Gobierno no admite que ha perdido con la caída, ya que informan que las criptomonedas que se han comprado a un precio superior “no se han vendido”.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, descartó la idea de un posible riesgo fiscal por un aproximado de $40 millones, ya que aseguró que las monedas adquiridas “aún no se han vendido”.

“Hay mucha algarabía con nuestra estrategia Bitcoin. Especulan con una supuesta pérdida de $40 millones que no se ha dado, no hemos vendido las monedas. No sé a qué se debe algunos reportajes tendenciosos. Cuando dicen que el riesgo fiscal de El Salvador por Bitcoin es altísimo, a mí lo único que hace es darme risa, es un análisis superficial, hablan solo desde la ignorancia”, remarcó Zelaya en una conferencia de prensa.

Durante los dos últimos días, el bitcoin ha tenido una reducción del 66 %, respecto al máximo de su valor alcanzado en noviembre de 2021, cuando superó los $66,000.

En el congreso salvadoreño las reacciones no se han hecho esperar. El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, dijo que “ha quedado en evidencia con base a los tweets del presidente (Bukele) cuando se han hecho compras de tokens de bitcoin en el pasado a precio al cual fueron adquiridos y ese valor ha disminuido significativamente”.

“No sabemos cuál es el piso al cual podría llegar el valor del bitcoin en los próximos días, pero sí queda validado lo que hemos dicho desde un inicio, que es altamente volátil, que es el equivalente a ‘chivear’ con fondos públicos, y que no ha habido una rendición de cuentas, por tanto, aunque el Estado no haya vendido como alega el ministro, no tenemos ninguna forma de constatar o de verificar porque lastimosamente todo se ha mantenido a oscuras de la población”, comentó Wright Sol.

La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, sostuvo que el Gobierno de El Salvador ha comprado alrededor de 2,300 criptomonedas, según publicaciones del presidente Bukele. “Esto es escandaloso porque se ha hecho con dinero público y sin ningún tipo de transparencia”.

“El punto no es si el bitcoin baja o sube. Somos un país pobre cuyo gobierno usó millones del dinero de la gente para una apuesta fracasada que no mejoró sus vidas. El dinero pudo usarse para apoyar a las familias más vulnerables y no para un capricho de criptoinfluencers”, destacó Claudia Ortiz.

El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), René Portillo Cuadra, dijo que El Salvador ha perdido más de $50 millones en 15 días, “esta dramática caída la reciente las finanzas del Estado. Ahora (ayer) se va a aprobar un dictamen donde se le apoya con $15 millones a los productores agrícolas para la compra de paquetes agrícolas, imagínense si esos $50 millones en pérdida del bitcoin se hubiesen ocupado mejor para comprar más paquetes agrícolas. Entonces, quién pierde con la baja en el bitcoin no es el Gobierno, sino que es el pueblo, porque este dinero es de los impuestos de todos”.

Mientras que el diputado Numan Salgado, de Gana, sostuvo que “el mercado de valores es así. Estaba anunciado la Bolsa de Valores de Nueva York de que tuvo una caída récord y que todas las acciones se han venido a la baja y esto es por un efecto que se está esperando en la alza de la inflación en los Estados Unidos y que va a venir aparejada en un alza en el interés de los préstamos que van a surgir allá, eso es solo la especulación que se está haciendo y ya teniendo su efecto en todos los mercados regionales, el bitcoin es igual, como una acción de la Bolsa de Valores y eso es el efecto secundario que está dando, una especulación que viene a bajar el precio de las acciones y no solo del bitcoin, todas las criptomonedas están en ese mismo desfase”.

Salgado reafirmó la versión del ministro de Hacienda, en el sentido que el Gobierno no ha vendido las criptomonedas, “el Gobierno no está vendiendo sus bitcoin, el Gobierno los está manteniendo”.