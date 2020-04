Dimite funcionario paraguayo por sobrefacturación de mascarillas

TelesurTv

El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), de Paraguay, Edgar Melgarejo, renunció este jueves a su cargo tras los escándalos de sobrefacturación de nasobucos para la institución.

El importe de las mascarillas adquiridas por la Dinac se cuestionó debido a que fueron adquiridas a 29.990 guaraníes (casi cinco dólares) cada una, cuando en el código de licitación tienen el precio de las “comunes”, es decir 3.000 guaraníes (46 centavos dólar).

Según denunció el importado, Ignacio Pidal, esos mismos tapabocas los negoció con Melgarejo, y a pedido del presidente de la Dinac se le vendió a 2.700 guaraníes cada uno (casi 40 centavos dólar).

A las acusaciones, el titular de la Dinac aseguró que las mascarillas más caras eran de mejor calidad, pero que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (Dncp) tenía un solo código para estos insumos.

Asimismo intentó defender a la empresa con la que hizo las contrataciones y calificó de “fábula” la investigación abierta sobre la proveedora. La firma, al parecer, fue creada para el negociado de tapabocas.

Melgarejo, tras renunciar, aclaró que él no se hace responsable de las supuestas sobrefacturaciones y cuestionó todo lo publicado en los medios de comunicación. Además, insistió en que no se siente culpable por todo lo sucedido en la Dinac.

“Estoy decidido a no seguir contaminando esta cuestión, esta figura tan importante en un momento tan sensible. He decidido renunciar en forma indeclinable”, dijo.

No obstante, los investigadores llaman la atención en varias contradicciones del propio Melgarejo en entrevistas anteriores al ser consultado sobre por qué negociaba el precio de los tapabocas cuando en otras notas había manifestado desconocer los mecanismos de las licitaciones.