Diez años después, Diana Platero ha vuelto a su primer amor, el patinaje

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Entre 2004 y 2011, Diana Platero fue a pura velocidad y precisión, la máxima exponente del patinaje salvadoreño local y en el campo internacional. No obstante, un día estando en plenitud de condiciones para la alta competencia, decidió colgar los patines sin mayores explicaciones, se fue sin aspavientos y El Salvador perdió a una de sus grandes esperanzas, incluso mundialistas.

A la par de su alto nivel, siempre fue una chica carismática e imparable en las pruebas de velocidad, ganado cualquier cantidad de medallas, trofeos, diplomas y otros reconocimientos nacionales e internacionales. Con ella a la cabeza, El Salvador fue durante varios años el amo y señor del patinaje centroamericano, tanto que la gestión de Hernández Isussi en la Presidencia del INDES (del 2004 al 2009), la tenía como su principal carta medallista a la hora de arrasar en los CODICADER.

Se dijo en aquellos años, que fue Isussi quien truncó las aspiraciones de Diana de querer viajar al Mundial de Patinaje, porque prefería afianzar con ella la coronación en los Juegos CODICADER y por otro lado se atribuyó tal responsabilidad al presidente federativo y a la Gerente de la federación, el haber hecho pesadilla los sueños de Diana. Para más insumos, el papá de la atleta era Gerente de la FEDELUCHAS e Isussi el presidente de esta federación. El caso es que finalmente no se aterrizó sobre quien fue el cerebro de tan lamentable irresponsabilidad.

Algo similar ocurrió antes del término de la gestión de Jorge Quezada en la Presidencia del INDES, (2014-2019), cuando la FedePatinaje quería enviar al Mundial de Barcelona 2014 a su máxima estrella Ivonne Nochez, de 15 años y la Gerencia Técnica del INDES se oponía sosteniendo que “no, por estar muy tierna para una competencia de este nivel”. Pero la federación terminó imponiendo su criterio técnico sobre la “austeridad económica institucional” y la menor Ivonne viajó al Mundial de Barcelona y terminó en el top diez.

Y volviendo a Diana Platero, se tiene conocimiento que acompañando a su pequeño Matías, que ya calza los patines y compite a nivel federado, ha vuelto a llegar al Patinódromo y no ha resistido la tentación de volver a practicar el deporte de sus amores y lo ha hecho. Al respecto, Co Latino tuvo acceso a un mensaje de Diana en los siguientes términos: “He vuelto a mi deporte por hacer ejercicio , por salud y como una terapia personal anti estrés. Eso no quiere decir que yo estoy exigiendo volver a las grandes ligas, jamás, para empezar hay que ubicarse y los tiempos se respetan”.